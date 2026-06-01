Triển khai đồng bộ lộ trình phân phối xăng sinh học E10

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phan Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, việc triển khai xăng sinh học E10 là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến các quy định mới trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có nội dung của Nghị quyết số 19/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục thuộc lĩnh vực công thương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định mới. Đồng thời, nắm bắt các quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh xăng dầu có thêm thông tin để chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn cung, bảo đảm triển khai hiệu quả lộ trình phân phối xăng sinh học E10, góp phần xây dựng thị trường xăng dầu ổn định, minh bạch và phát triển theo hướng xanh, bền vững.