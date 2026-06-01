Triển khai đồng bộ lộ trình phân phối xăng sinh học E10

HNN.VN - Chiều 1/6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới về kinh doanh xăng dầu và triển khai lộ trình phân phối xăng sinh học E10 trên địa bàn thành phố. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các thương nhân đầu mối, phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6Giá xăng dầu cùng giảm

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phan Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, việc triển khai xăng sinh học E10 là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến các quy định mới trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có nội dung của Nghị quyết số 19/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục thuộc lĩnh vực công thương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định mới. Đồng thời, nắm bắt các quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh xăng dầu có thêm thông tin để chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn cung, bảo đảm triển khai hiệu quả lộ trình phân phối xăng sinh học E10, góp phần xây dựng thị trường xăng dầu ổn định, minh bạch và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Minh Văn
Malaysia triển khai dầu diesel sinh học B15 từ ngày 1/6

Từ ngày 1/6, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15, nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.

Thuận Hóa tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ Nhân dân

Sáng 1/6, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong giai đoạn tiếp theo.

