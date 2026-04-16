Khi yêu cầu trở thành hành động đồng bộ

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương An

Chuyển biến từ thực tiễn

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, CĐS đang từng bước đi vào chiều sâu với nhiều kết quả rõ nét. Tại phường Thuận Hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ dừng lại ở xử lý văn bản điện tử mà đang hình thành một môi trường làm việc số đồng bộ, hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Thuận Hóa cho biết: Khoảng 90% văn bản của Đảng ủy được gửi, nhận trên môi trường mạng; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử và ký số. Toàn bộ hồ sơ kiểm tra, giám sát đã được số hóa, tạo nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ công tác xây dựng Đảng lâu dài, khoa học.

Không chỉ riêng Thuận Hóa, tại phường Vỹ Dạ, CĐS cũng ghi nhận những bước tiến tích cực. Tính đến quý I/2026, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường mạng, tỷ lệ ký số đạt tuyệt đối; hồ sơ dịch vụ công được số hóa đầy đủ, góp phần giảm thiểu giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98%, đứng đầu toàn thành phố.

Hệ thống các cơ quan Đảng cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng. Hạ tầng mạng diện rộng của Đảng được kết nối đến tất cả các đảng ủy phường, xã; hệ thống bảo mật được tăng cường; 100% đơn vị được cấp chữ ký số phục vụ xử lý văn bản trên môi trường điện tử.

Hệ điều hành tác nghiệp “Văn phòng số” đã được triển khai đến toàn bộ các cơ quan Đảng và 40 đảng ủy xã, phường, bảo đảm việc gửi, nhận, xử lý văn bản được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Các phần mềm dùng chung, cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy thông tin: CĐS trong các cơ quan Đảng đã có bước chuyển tích cực, không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà đang từng bước thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Đại hội XIV của Đảng xác định CĐS gắn chặt với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành động lực trung tâm của phát triển và đổi mới phương thức quản trị quốc gia.

Tại TP. Huế, định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động, với mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đồng bộ, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và người dân làm trung tâm phục vụ.

Quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Ở khối cơ quan Đảng, một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy trình xử lý văn bản điện tử toàn trình; vẫn còn tình trạng quét (scan) văn bản giấy thay cho ký số trực tiếp trên hệ thống. Hạ tầng thiết bị ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; việc đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế.

Trong khi đó, ở khối hành chính nhà nước, nhiều dự án về hạ tầng số, dữ liệu số triển khai còn chậm do vướng cơ chế, thiếu nguồn lực và hướng dẫn cụ thể. Một số lĩnh vực CĐS còn dừng ở mức xây dựng kế hoạch, chưa tạo được chuyển biến rõ nét; nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin còn thiếu.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS thành phố quý I/2026, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng: CĐS là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến con người. Nếu không giải quyết tốt các điểm nghẽn về dữ liệu, liên thông hệ thống và năng lực cán bộ thì rất khó tạo ra đột phá thực chất.

Từ thực tiễn đó, nhiều giải pháp tiếp tục được đề ra. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng các nền tảng dùng chung, bảo đảm kết nối liên thông từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số thống nhất phục vụ quản lý và điều hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước hình thành lực lượng công chức số có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc điện tử.

Theo ông Trần Quốc Thắng, cần thúc đẩy CĐS toàn trình trong xử lý công việc, từ khâu dự thảo, ký số đến phát hành văn bản; giảm dần văn bản giấy; tăng cường sử dụng các nền tảng số trong điều hành, tương tác và phục vụ người dân. Thời gian tới, việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ, an toàn thông tin; hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và các nền tảng số dùng chung, hướng tới xây dựng nền hành chính Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.