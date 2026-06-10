Giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị

Bệnh viện Trung ương Huế tuyên truyền PCTHTL cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Theo kế hoạch, đoàn giám sát tập trung kiểm tra việc treo, dán, trưng bày các sản phẩm truyền thông về PCTHTL tại cơ quan, đơn vị; công tác phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến Luật PCTHTL; hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe con người và cộng đồng.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đánh giá việc đưa nội dung thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kiểm tra việc xây dựng, ban hành các quy định nội bộ về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; công tác tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm quy định cấm hút thuốc lá trong phạm vi quản lý.

Thông qua hoạt động giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai công tác PCTHTL.

Việc duy trì và thực hiện hiệu quả môi trường không khói thuốc không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn xây dựng hình ảnh cơ quan văn minh, thân thiện, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về PCTHTL trong giai đoạn hiện nay.