Chủ động thích ứng, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để phát triển

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Nền tảng đã hình thành, dư địa còn rộng

Sau khi được thành lập theo Nghị quyết 1675/NQ-UBTVQH15, 3 xã Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hệ thống chính trị vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đảng ủy đã ban hành tương đối đầy đủ quy chế làm việc, chương trình hành động và hệ thống văn bản chỉ đạo; riêng Khe Tre ban hành 19 nghị quyết, 10 chương trình, 54 kế hoạch và 9 chỉ thị, tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ đồng bộ.

Công tác quán triệt nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, nhiều đơn vị đạt 100% cán bộ, đảng viên tham gia. Bộ máy từ xã đến thôn được kiện toàn; các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể đi vào hoạt động nền nếp. Trung tâm Phục vụ hành chính công bước đầu phát huy hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

Năm 2025, phần lớn chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch: Nam Đông đạt 19/20 chỉ tiêu, Long Quảng đạt 12/14 chỉ tiêu, Khe Tre đạt 7/8 chỉ tiêu. Thu ngân sách Long Quảng đạt 108% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 45,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; hộ nghèo giảm còn khoảng 5,04%. Nam Đông hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Sản xuất nông - lâm nghiệp duy trì ổn định, không phát sinh dịch bệnh lớn; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định; một số mô hình du lịch cộng đồng bước đầu phát huy hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026.

Lãnh đạo các xã trao đổi tại buổi làm việc

Tuy vậy, một số chỉ tiêu chưa đạt kỳ vọng: Khe Tre mới đạt 56,5% kế hoạch thu ngân sách; Long Quảng tăng trưởng khoảng 7,2%, thấp hơn mục tiêu; sản lượng lương thực đạt 97,58%. Quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế; thu hút doanh nghiệp còn khó, nhất là ở miền núi. Long Quảng có 85,8% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 3,27%. Đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa đồng đều; một bộ phận còn lúng túng trong môi trường số, nhất là ở lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng.

Từ thực tiễn đó, các địa phương tập trung kiến nghị tháo gỡ “điểm nghẽn” về quy hoạch, hạ tầng và cơ chế. Khe Tre đề xuất lập quy hoạch đô thị loại III, đầu tư giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở, tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng số. Nam Đông đề xuất hỗ trợ thủy lợi, sản xuất và kinh phí phòng chống thiên tai. Long Quảng kiến nghị đầu tư giao thông, trụ sở, chợ và xử lý các dự án chậm triển khai.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đánh giá 3 địa phương có tiềm năng, nhưng cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, trước hết là hoàn thiện quy hoạch, nhất là Khe Tre theo định hướng đô thị loại III, bảo đảm tầm nhìn dài hạn và tăng cường liên kết vùng. Đồng thời, cần rà soát, xây dựng danh mục dự án cấp bách đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; ưu tiên hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng và công trình thiết yếu. Việc huy động, lồng ghép nguồn lực phải hiệu quả, gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần thúc đẩy khai thác lợi thế địa phương, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Cơ Tu; mở rộng liên kết vùng. Cùng với đó là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung trao đổi với các đại biểu bên lề buổi làm việc

Chủ động thích ứng, nâng cao năng lực lãnh đạo

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong ổn định tổ chức, giữ vững an ninh trật tự và từng bước phát huy bản sắc văn hóa. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như tốc độ phát triển kinh tế chưa cao, chất lượng cán bộ chưa đồng đều, chuyển đổi số còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo hiện hữu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải đi trước một bước, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo. Cấp ủy cần lãnh đạo toàn diện, sâu sát cơ sở; chính quyền phải gần dân, sát dân, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, yêu cầu các địa phương phát huy tính chủ động theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy (Quy định 137), nhất là trong công tác cán bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ thôn; bí thư chi bộ phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, có vai trò rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Về vận hành bộ máy, cần đổi mới phương thức làm việc, gắn kết giữa lãnh đạo của cấp ủy với tổ chức thực hiện của chính quyền và vai trò của Mặt trận, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”. Các địa phương phải chủ động, không trông chờ, ỷ lại; thường xuyên cập nhật quy định, kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố kết luận tại buổi làm việc

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch liên vùng; các sở, ngành cần phối hợp, hỗ trợ địa phương xây dựng quy hoạch bài bản, khả thi. Đồng thời, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa cấp thành phố tại địa bàn để bảo tồn và phát huy các giá trị.

Đối với nông nghiệp, cần tăng cường hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, nghiên cứu mô hình chăn nuôi tập trung. Công tác chính sách dân tộc phải được quan tâm thường xuyên, hướng tới nâng cao đời sống và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Về hạ tầng, giao các ngành rà soát, lựa chọn các công trình giao thông liên xã có tính kết nối, tạo động lực phát triển, phục vụ dân sinh và khắc phục chia cắt trong mùa mưa lũ. Đồng thời, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết, xác định rõ từng hộ, nguyên nhân và giải pháp cụ thể.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng đề nghị tăng cường quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ; rà soát hiệu quả các công trình hạ tầng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, phát huy hiệu quả tiềm năng, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển của ba địa phương trong thời gian tới.