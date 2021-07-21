Bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân

Lấy ý kiến bầu các chức danh lãnh đạo Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND

Tham dự và chủ trì hội nghị có các ông: Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế; Nguyễn Tiến Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Vũ Văn Minh, TUV, Chánh án TAND TP. Huế.

Trước đó, tại kỳ họp thứ Nhất HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố đã bầu 205 Hội thẩm nhân dân cho TAND thành phố và các TAND khu vực 1, 2, 3, 4.

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định, hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Đoàn Hội thẩm Nhân dân TAND. Cụ thể, bà Võ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế giữ chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND TP. Huế; ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân TAND TP. Huế.

Ông Tôn Thất Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thủy Xuân giữ chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 1; bà Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Vang và ông Cái Thanh Mạnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 1.

Ông Hồ Lâm Phúc, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Kim Long giữ chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 2; ông Đặng Tân, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phú Xuân và bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 2.

Ông Trương Diên Hùng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Phong Dinh giữ chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 3; bà Trần Thị Thu Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà và ông Phan Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Kim Trà giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 3.

Bà Trần Thị Xuân Hương, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phú Lộc giữ chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 4; ông Nguyễn Thế Lâm (hưu trí) và ông Phạm Huy, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Long Quảng giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Khu vực 4.

Ông Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế khẳng định, việc tham gia của đội ngũ Hội thẩm nhân dân vào hoạt động xét xử của Toà án thể hiện được vai trò giám sát của nhân dân trong hoạt động của TAND thành phố và TAND các khu vực; giúp cho việc xét xử của Tòa án được chính xác, khách quan, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn thành phố.

Để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân, thời gian tới TAND TP. Huế phối hợp với các đơn vị, ban, ngành liên quan tăng cường các hội nghị tập huấn, giúp cho các Hội thẩm nhân dân hoàn tốt vai trò, chức danh, nhiệm vụ được giao.