Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa và kiểm tra Hồ Tả Trạch

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn dâng hương tại Bia Chiến tích Dương Hoà

Dương Hòa là chiến khu nổi tiếng khắp cả nước, trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây cha anh ta đã lập nên những chiến công vang dội, tiêu biểu là trận diệt càn của Trung đoàn 101 vào ngày 20/6/1952; trong kháng chiến chống Mỹ còn có nhiều chiến công gắn liền với các địa danh như Đồi Vông, Dốc Bốm…

Chiến khu Dương Hòa được vinh dự làm cầu nối Bắc - Nam, trên đường công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta như đồng chí Lê Đức Thọ (1949), đồng chí Phạm Văn Đồng (1951), đồng chí Lê Duẩn (1952)… đã đến thăm và làm việc ở chiến khu. Cũng tại đây, ngày 17/4/1949 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn công tác đã ôn lại truyền thống cách mạng, lịch sử về căn cứ địa, nơi đóng quân của cơ quan đầu não tỉnh Thừa Thiên Huế trong kháng chiến.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại Hồ Tả Trạch. Tham gia buổi kiểm tra có các UVTV Thành ủy: Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung kiểm tra ở khu vực nhà điều hành

Hồ Tả Trạch được khởi công xây dựng ngày 26/11/2005 trên sông Tả Trạch (nhánh chính của hệ thống sông Hương), có diện tích lưu vực 717km2, chiều cao đập lớn nhất là 56m, dung tích hồ là 509,8 triệu m3. Ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ còn có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, tạo nguồn nước tưới ổn định cho đất canh tác thuộc vùng đồng bằng sông Hương, bổ sung nguồn nước ngọt cho hạ lưu sông Hương để đẩy mặn, cải thiện môi trường vùng đầm phá, phục vụ nuôi trồng thủy sản. Vừa qua, UBND thành phố Huế đã tổ chức họp, xem xét phương án nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch nhằm tăng năng lực phòng, chống và cắt lũ cho khu vực hạ du.

Trong chuyến kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung đánh giá cao công tác quản lý, vận hành hồ ngày càng bài bản, khoa học.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung kiểm tra tại Hồ Tả Trạch

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, hồ Tả Trạch là công trình thủy lợi trọng điểm nằm trên thượng nguồn sông Hương, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, đồng thời được xếp vào nhóm công trình quan trọng cấp quốc gia. Với vị thế là một trong những hồ chứa lớn của cả nước và trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp và vận hành hiệu quả hồ Tả Trạch được xác định là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho toàn vùng hạ du sông Hương. Tuy nhiên, mọi phương án điều chỉnh được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở khoa học, an toàn công trình và phù hợp với thực tiễn biến đổi khí hậu.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động xây dựng các kịch bản điều tiết phù hợp; tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, nhất là trước mùa mưa bão; phối hợp với các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, cập nhật thường xuyên dữ liệu khí tượng thủy văn và phối hợp chặt chẽ trong điều hành liên hồ chứa; cũng như làm tốt công tác thông tin cho các địa phương, cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân vùng hạ du.