Đoàn công tác TP. Huế thăm quân, dân tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

HNN.VN - Đoàn công tác TP. Huế do đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn cùng Đoàn công tác số 8 của Quân chủng Hải quân vừa tổ chức chuyến thăm quân, dân trên 7 đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Đoàn công tác của TP. Huế chụp hình lưu niệm tại Quần đảo Trường Sa 

Trong hành trình, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, trang nghiêm và giàu tính giáo dục truyền thống. Tại đảo Trường Sa, đoàn tham gia Lễ chào cờ, duyệt đội ngũ; tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988; đồng thời tham gia các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa và 71 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân.

Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo và Nhà giàn DK1; nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Đồng chí Phạm Đức Tiến đã có bài phát biểu động viên, ghi Sổ lưu niệm tại Đảo Đá lớn (B), thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đối với lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Đoàn cũng đã tổ chức trồng cây lưu niệm tại hai đảo Song Tử Tây và Sơn Ca; góp phần tạo cảnh quan xanh, bền vững trên các đảo tiền tiêu. Đặc biệt, đoàn đã trao tặng tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng cùng 10 thùng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của quân và dân trên các đảo và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác của TP. Huế trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 

Thông qua chuyến đi, các thành viên trong đoàn có điều kiện hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo; cảm nhận sâu sắc những khó khăn, gian khổ nhưng đầy vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đây thực sự là bài học thực tiễn sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Chuyến đi tiếp tục lan tỏa tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, đoàn công tác và các đại biểu đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Bộ đội Hải quân, cũng như quân và dân Đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, vững vàng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời trở thành điểm tựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

QUANG LONG
