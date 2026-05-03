Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 109.110 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD). Dự án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã rất nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện và đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn. Tổng sản lượng hiện đạt khoảng 76%, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành có thể vận hành như: Trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; đài kiểm soát không lưu; hạng mục đường cất hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay; hệ thống giao thông kết nối…

Theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên, vật liệu và giá cả biến động.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Thủ tướng đề nghị, trong quá trình xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; theo đó, Bộ Chính trị chấp thuận nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

Thủ tướng hoan nghênh, ghi nhận tinh thần chủ động, cố gắng của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, đặc biệt ngay trong kỳ nghỉ vừa qua, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu để bàn, thống nhất giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc liên quan công tác thanh toán.

Thủ tướng đánh giá, đến nay, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng, trường hợp để dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia dự án thực hiện nghiêm, đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến dự án.

Trong đó, trước mắt, các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 02 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7/5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án; kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của dự án khi đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hằng tuần báo cáo các bộ, ngành liên quan biết, chỉ đạo; rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công; đề nghị TPHCM, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết. Đặc biệt, các khó khăn, vướng mắc hiện nay đều thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, do đó ACV phải chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Các cơ quan đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm, chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu cho dự án với giá cả hợp lý; chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan; các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, xử lý các nhiệm vụ theo thẩm quyền và chủ động, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền nếu có; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai từng nhiệm vụ làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo./.