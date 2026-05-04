Kết nối phát triển nguồn lao động

Tham quan thực tế tại nhà máy và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Gildan - HBI Huế

Tại hội thảo, các bên đã cùng thảo luận về thực trạng nguồn lao động địa phương, cũng như nhu cầu tuyển dụng và các chế độ phúc lợi từ phía doanh nghiệp. Việc trao đổi trực tiếp giúp chính quyền địa phương nắm bắt rõ môi trường làm việc, từ đó phối hợp tối ưu trong việc đưa thông tin tuyển dụng đến đúng đối tượng, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã có chuyến tham quan thực tế tại nhà máy và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Gildan - HBI Huế. Đây là đơn vị trực thuộc tập đoàn Gildan - một trong những tập đoàn may mặc lớn nhất toàn cầu, được thành lập từ tháng 3/2008 tại Khu công nghiệp Phú Bài. Với tổ hợp sản xuất có tổng diện tích lên đến 100.000 m2, bao gồm 2 nhà máy may và 1 nhà máy cắt được đầu tư bài bản, tạo việc làm cho khoảng 5.500 nhân viên, người lao động.

Lãnh đạo xã Phú Vang và đại diện Công ty HBI khẳng định, việc gắn kết giữa địa phương và doanh nghiệp không chỉ mở ra cơ hội việc làm thu nhập ổn định cho người dân xã Phú Vang mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương và khu vực.