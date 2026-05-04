Thứ Ba, 05/05/2026 15:15

Kết nối phát triển nguồn lao động

HNN.VN - Ngày 5/5, UBND xã Phú Vang phối hợp với Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế (HBI) tổ chức hội thảo với chủ đề "Kết nối phát triển nguồn lao động giữa lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp".

Tham quan thực tế tại nhà máy và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Gildan - HBI Huế 

Tại hội thảo, các bên đã cùng thảo luận về thực trạng nguồn lao động địa phương, cũng như nhu cầu tuyển dụng và các chế độ phúc lợi từ phía doanh nghiệp. Việc trao đổi trực tiếp giúp chính quyền địa phương nắm bắt rõ môi trường làm việc, từ đó phối hợp tối ưu trong việc đưa thông tin tuyển dụng đến đúng đối tượng, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã có chuyến tham quan thực tế tại nhà máy và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Gildan - HBI Huế. Đây là đơn vị trực thuộc tập đoàn Gildan - một trong những tập đoàn may mặc lớn nhất toàn cầu, được thành lập từ tháng 3/2008 tại Khu công nghiệp Phú Bài. Với tổ hợp sản xuất có tổng diện tích lên đến 100.000 m2, bao gồm 2 nhà máy may và 1 nhà máy cắt được đầu tư bài bản, tạo việc làm cho khoảng 5.500 nhân viên, người lao động.

Lãnh đạo xã Phú Vang và đại diện Công ty HBI khẳng định, việc gắn kết giữa địa phương và doanh nghiệp không chỉ mở ra cơ hội việc làm thu nhập ổn định cho người dân xã Phú Vang mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương và khu vực.

Quỳnh Anh
Chủ động, trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước

Tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tham gia phát biểu với tinh thần chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và bám sát thực tiễn. Mỗi ý kiến đều đi thẳng vào trọng tâm, phản ánh sinh động hơi thở đời sống và những trăn trở từ cơ sở.

Chọn lĩnh vực lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế số

Để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế số, thành phố Huế không chạy theo quy mô lớn, dàn trải mà tập trung vào những lĩnh vực lõi có lợi thế khác biệt. Đây là cách tiếp cận phù hợp với một đô thị di sản, xanh, thông minh.

Di sản: Từ "ký ức" đến nguồn lực phát triển

Trong tiến trình phát triển đô thị, Huế không lựa chọn chạy theo tốc độ đô thị hóa bằng mọi giá, mà khai thác chiều sâu từ di sản, bằng việc chuyển hóa những giá trị ký ức thành nguồn lực để vận hành nền kinh tế.

Thể thao Huế & chiến lược phát triển toàn diện

Định hướng phát triển thể thao Huế giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ mang ý nghĩa nâng cao thành tích hay mở rộng phong trào, mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng con người Huế phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và nhân cách, cùng với đó là sự khẳng định về tầm quan trọng trong thúc đẩy du lịch cũng như kinh tế - xã hội phát triển.

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần đi đúng hướng

Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND thành phố Huế quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, Bảo hiểm xã hội cơ sở A Lưới đã có những điểm sáng về phát triển BHXH tự nguyện.

