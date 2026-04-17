Tăng hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình (giữa) kiểm tra tình hình khai thác các tuyến phố đi bộ trên địa bàn. Ảnh: Bá Vương

Điều động, luân chuyển để tạo chuyển động đồng bộ

Ngay sau các quyết định điều động, chỉ định cán bộ từ ngày 1/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, không khí làm việc tại nhiều địa phương đã có chuyển động rõ nét. Điểm chung là tinh thần “vào việc ngay”, không có độ trễ. Bởi như mong muốn của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến khi trao quyết định cán bộ, giai đoạn chuyển giao vị trí thường có độ trễ trong công việc, cũng như có tâm tư nhất định. Vì vậy, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp công việc trên cương vị mới.

Tại phường Thuận Hóa, việc phân công đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường không chỉ là một quyết định về nhân sự, mà còn mang ý nghĩa tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Lần đầu tiên, một UVTV Thành ủy trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bí thư cấp phường, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất cho thấy quyết tâm “đưa cán bộ mạnh về cơ sở”, tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp ngay từ địa bàn dân cư.

Tinh thần đó được thể hiện rõ ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Không chờ đợi, người đứng đầu cấp ủy đã triển khai liên tiếp các hoạt động: Gặp gỡ cán bộ cốt cán, làm việc với các bộ phận chuyên môn, khảo sát thực địa các tuyến phố du lịch, nắm bắt tình hình từ cơ sở. Tại buổi làm việc với hơn 120 chi bộ và cán bộ cốt cán, nhiều vấn đề sát thực tiễn được đặt ra, từ quản lý đô thị, trật tự giao thông đến môi trường, việc làm. Đáng chú ý là cách tiếp cận thẳng vào tồn tại, không né tránh.

“Phải nắm chắc tình hình từ cơ sở, làm rõ trách nhiệm từng khâu, từng người; việc gì rõ thì làm ngay, không chờ đợi”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Không dừng lại ở hội nghị, lãnh đạo phường trực tiếp khảo sát các tuyến phố đi bộ, đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Từ thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế đêm được đặt ra theo hướng đồng bộ hơn, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Một thông điệp xuyên suốt được xác lập: Phát triển phải đi đôi với quản lý; khai thác tiềm năng phải gắn với nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Không chỉ ở Thuận Hóa, việc điều động, bố trí lại cán bộ ở nhiều vị trí khác cũng cho thấy quyết tâm làm mới bộ máy. Điểm đáng chú ý là trong đợt sắp xếp này, nhiều vị trí lãnh đạo tại các sở, ngành, địa phương được kiện toàn theo hướng linh hoạt, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc điều động, luân chuyển không đơn thuần để lấp chỗ trống, mà nhằm tạo chuyển động đồng bộ trong toàn hệ thống.

Siết kỷ luật, nâng chất lượng thực thi

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ V, Thường trực Thành ủy đánh giá: Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, là nguyên nhân của nhiều tồn tại kéo dài. Không ít nơi còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; trong khi yêu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi tốc độ và hiệu quả cao hơn.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, nhiều nhiệm vụ hiện nay là vấn đề lớn, khó, phải làm ngay, không thể chậm trễ; chậm là mất cơ hội phát triển. Để khắc phục, thành phố xác định bắt đầu từ “gốc” là công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Bố trí đúng người, đúng việc thì bộ máy mới vận hành thông suốt. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ không chỉ dừng ở bản lĩnh, phẩm chất mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, khả năng thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực hơn, gắn với thực tiễn hơn.

Cùng với đó là yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một trong những giải pháp cụ thể được nhấn mạnh là cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc này được yêu cầu triển khai ngay từ quý II/2026, trước hết ở các sở, ngành, sau đó đến cấp cơ sở.

Việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp được đặt ra với tinh thần tinh gọn, hiệu quả. Việc gì cấp xã, phường làm tốt thì mạnh dạn phân cấp, phân quyền. Đổi mới lề lối làm việc được xác định là nội dung có thể triển khai ngay; các cuộc họp phải ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm; công việc phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, những việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, không chờ đợi, không đùn đẩy. Khâu tổ chức thực hiện mang nhiều yếu tố chủ quan, vì vậy các hạn chế cần được khắc phục kịp thời. Tính liên thông trong xử lý và chế độ báo cáo cũng phải được đề cao; những vấn đề vướng mắc, khó xử lý phải báo cáo ngay để kịp thời tìm phương án tháo gỡ.

Từ thực tiễn triển khai và những chỉ đạo quyết liệt, có thể thấy một quyết tâm rõ ràng: Khắc phục bằng được “khâu yếu” trong tổ chức thực hiện. Khi bộ máy được sắp xếp hợp lý, cán bộ được bố trí đúng vị trí, kỷ luật được siết chặt và trách nhiệm được đề cao, nghị quyết sẽ không chỉ dừng trên giấy, mà đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể. Vấn đề còn lại là hành động và hành động phải bắt đầu ngay từ mỗi cán bộ, mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị.