Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra thực địa công tác khắc phục sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên do mưa lũ lớn kéo dài

Tại đoạn tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, lực lượng kỹ thuật xác định nhiều vị trí ta luy dương bị sạt lở với khối lượng lớn đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khoanh vùng phong tỏa, phân luồng khẩn cấp, đồng thời huy động ngay máy móc, nhân lực để khắc phục, đảm bảo giao thông lưu thông an toàn và thông suốt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Công tác ứng phó phải đặt ưu tiên cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và thông suốt giao thông huyết mạch”.

Ông Trần Hồng Hà chỉ đạo UBND TP. Huế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giám sát các khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp theo, đặc biệt tại các tuyến đèo, ta-luy cao, cầu tràn và ngầm tràn.

Nhấn mạnh thời gian tới có thể xuất hiện mưa lớn cường suất cao và trũng tích nước sâu, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra ngay lập tức tình trạng hạ tầng viễn thông, điện lực và giao thông đô thị, đảm bảo thông tin liên lạc, cấp điện và hỗ trợ người dân vùng ngập sâu trong mọi tình huống khẩn cấp.

Những hình ảnh Huế ngày nay online ghi lại tại buổi kiểm tra sáng 29/10:

Mưa lớn kéo dài, đặc biệt trong các ngày 26-28/10, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đoạn qua thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng) xảy ra nhiều sự cố sạt lở, nước tràn mặt đường và nứt nền đường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông

Nước chảy xiết sang mặt đường, cuốn theo đất đá, cây cối

Đến sáng 29/10, dòng chảy xuyên qua đoạn sạt lở vẫn còn rất lớn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ khơi thông dòng chảy

Các khe suối xung quanh bị sạt lở nghiêm trọng

Tại Km14+000, nước từ thượng nguồn đổ về mang theo đất, đá và cây mục làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây tràn cục bộ qua mặt đường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với lãnh đạo thành phố, nhà thầu về phương án khắc phục