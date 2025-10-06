Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang.

Về phía TP. Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Về phía các địa phương có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 2449-QĐNS/TW ngày 5/10/2025 của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Trung được Bộ Chính trị tín nhiệm, điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng, với quá trình rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, đồng chí Nguyễn Đình Trung sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó, cần khẩn trương quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, khả thi, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc khoa học, dân chủ, quan tâm công tác bố trí, sử dụng cán bộ sau đại hội bảo đảm khách quan, công tâm, tạo đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng bộ.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai hiệu quả các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn phát triển mới; chủ động chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ

Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Trên cương vị Bí thư Thành ủy, đề nghị đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố cần tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, để có sự sắp xếp, bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời nắm bắt và triển khai các chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh và đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế, cùng lãnh đạo các cấp, các ngành trong thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, ủng hộ và đồng hành cùng đồng chí Nguyễn Đình Trung trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm đưa TP. Huế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng là thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, thân thiện và thông minh.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng giao cho tôi trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ thành phố Huế – quê hương anh hùng, giàu truyền thống cách mạng; vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và con người Huế chan chứa nghĩa tình. Huế là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm văn hóa, du lịch, y tế và giáo dục lớn của khu vực và cả nước.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ mà Đảng giao phó vừa là niềm vinh dự to lớn, vừa là trọng trách hết sức nặng nề trong bối cảnh mới, đó là tiếp tục xây dựng và phát triển TP. Huế với vị thế mới, vận hội mới, tầm nhìn mới và mục tiêu mới, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định", Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chia sẻ.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Bí thư Nguyễn Đình Trung

"Kế thừa và phát huy những thành tựu vẻ vang, truyền thống quý báu của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố Huế, trên cương vị công tác mới, với trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ thành phố, tôi xin hứa sẽ gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; tạo sức bật mạnh mẽ để xây dựng, phát triển thành phố Huế “Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong kỷ nguyên mới", đồng chí Nguyễn Đình Trung khẳng định.