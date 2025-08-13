  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 17/10/2025 09:45

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030

 

 

 Từ khóa:
Bí thưThành ủy HuếNguyễn Đình Trung
ĐÁNH GIÁ
3
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phong Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030:
Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh

Sáng 13/8, Đảng bộ phường Phong Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các UVTV Thành ủy: Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; cùng các vị lãnh đạo qua các thời kỳ và 125 đại biểu đại diện cho 518 đảng viên trên địa bàn phường.

Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh
Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức​ hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”​ giai đoạn 2016 - 2025.

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Tháo gỡ khó khăn bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 10/7, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND , Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế Lê Trường Lưu đã có buổi kiểm tra và làm việc với các địa phương vùng A Lưới về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ khó khăn bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top