Thứ Sáu, 17/10/2025 09:45 (GMT+7)
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030
IP_TRACK_REMOTE_ADDR98.85.178.216HTTP_X_FORWARDED_FOR
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phong Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030:
Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh
Sáng 13/8, Đảng bộ phường Phong Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các UVTV Thành ủy: Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; cùng các vị lãnh đạo qua các thời kỳ và 125 đại biểu đại diện cho 518 đảng viên trên địa bàn phường.
Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Sáng 25/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2025.
Tháo gỡ khó khăn bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Ngày 10/7, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND , Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế Lê Trường Lưu đã có buổi kiểm tra và làm việc với các địa phương vùng A Lưới về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.