Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức​ hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”​ giai đoạn 2016 - 2025.