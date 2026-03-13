Bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình kiểm tra điểm bầu cử tại xã Khe Tre

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận các xã đã chủ động triển khai công tác bầu cử đúng quy định, bám sát tiến độ, thực hiện đầy đủ các bước theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Các địa phương đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử; hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri; công bố danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm điều kiện để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi.

Nhấn mạnh đặc thù địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, đặc biệt là cử tri là người dân tộc thiểu số, cử tri ở vùng sâu, vùng xa, khu vực đi lại khó khăn; có phương án cụ thể để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử.

Đối với cử tri vãng lai, người tạm trú, lao động làm ăn xa trở về địa phương trong thời gian bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật, bổ sung danh sách kịp thời, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng lưu ý các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm vùng miền, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng tiếng phổ thông kết hợp với hình thức trực quan, dễ hiểu để đồng bào dân tộc thiểu số nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của cử tri.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử; nâng cao nghiệp vụ cho các tổ bầu cử để thực hiện đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, các địa phương phải chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri, đặc biệt cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng xa, tham gia bầu cử đầy đủ, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.