  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 17/03/2026 05:15

Niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân

HNN - Nghị quyết Đại hội XIV khơi dậy niềm tin sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào một nhiệm kỳ phát triển đột phá, thực chất và bền vững, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, doanh nghiệp được xác định là động lực quan trọng, còn thể chế là đòn bẩy then chốt để khơi thông mọi nguồn lực.

 Du khách tham quan Huế

Phát triển gắn với đời sống người dân

Là người theo dõi sát các kỳ đại hội Đảng và nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội XIV, ông Đoàn Kỳ Côi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền (cũ) cho rằng, điểm tạo nên niềm tin lớn nhất của nghị quyết lần này chính là hệ thống mục tiêu phát triển rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi cao.

Theo ông Đoàn Kỳ Côi, các chỉ tiêu lớn như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030, phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, hay mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao… không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, mà còn phản ánh tư duy hành động, dám đặt ra những đích đến cao hơn cho đất nước.

“Điều tôi đặc biệt tin tưởng là Nghị quyết không dừng ở việc nêu mục tiêu, mà đã xác định rõ các đột phá chiến lược, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Khi đã có chương trình hành động cụ thể, có sự quyết tâm từ Trung ương đến cơ sở, những mục tiêu lớn hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa”, ông Đoàn Kỳ Côi chia sẻ.

Với ông Trần Đỉnh, một nông dân hơn 70 tuổi ở xã Quảng Điền, Nghị quyết Đại hội XIV để lại ấn tượng sâu sắc khi đặt ra mục tiêu nâng cao tuổi thọ, kéo dài thời gian sống khỏe mạnh và từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tiến tới khám, chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân. “Cả đời gắn với ruộng đồng, tuổi già lo nhất là sức khỏe. Nay Đảng, Nhà nước quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc người cao tuổi, tôi thấy rất ấm lòng. Đó là chính sách chạm đúng nhu cầu cấp thiết của người dân”, ông Trần Đỉnh bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở an sinh y tế, nghị quyết còn mở ra nhiều kỳ vọng về quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội. Ông Nguyễn Hân, người dân phường Phú Xuân  cho rằng, những nội dung liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền, mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền là những điểm then chốt.

Thể chế trở thành bệ đỡ phát triển

Người dân đặt niềm tin vào những chính sách hướng đến nâng cao chất lượng sống, thì cộng đồng doanh nghiệp lại kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIV sẽ tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Công ty Du lịch Kết nối Huế cho rằng, việc nghị quyết xác định phát triển kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế đã tạo thêm niềm tin và động lực cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, hai vấn đề mang lại lợi ích rõ nét cho doanh nghiệp du lịch là định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, thủ tục. “Du lịch muốn phát triển bền vững thì phải gắn với bảo tồn môi trường, giá trị văn hóa và ứng dụng công nghệ. Khi Nhà nước có định hướng rõ ràng, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng sản phẩm”, ông An phân tích.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao việc Nghị quyết Đại hội XIV xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng. Việc tháo gỡ các “nút thắt” về cơ chế đầu tư, cơ chế tự chủ và khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí, mà còn mở ra dư địa phát triển cho các ngành kinh tế mới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Huế nói riêng nâng cao sức cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor bày tỏ sự tin tưởng vào những chính sách ổn định vĩ mô và định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV.

Theo ông Đào Viết Ánh, sự ổn định về chính sách, cùng với các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng chính là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại. “Phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường là xu thế tất yếu. Khi nghị quyết đặt ra yêu cầu rất rõ về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp buộc phải thay đổi tư duy, nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Đào Viết Ánh nói.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
niềm tinkỳ vọngNhân dânNghị quyết Đại hội XIV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

Báo Huế ngày nay xin gửi đến quý bạn đọc những chia sẻ, mong mỏi của cử tri đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Góc nhìn của các Đại sứ: Bầu cử Quốc hội mở ra kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều Đại sứ đang công tác tại Việt Nam đã chia sẻ những nhận định sâu sắc về tầm vóc của sự kiện chính trị quan trọng này. Từ góc nhìn ngoại giao, các nhà ngoại giao đều nhấn mạnh niềm tin của người dân, vai trò của ổn định chính trị cũng như kỳ vọng vào động lực phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Từ chương trình hành động đến kỳ vọng cử tri

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng viên diễn ra dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Cử tri không chỉ lắng nghe chương trình hành động mà còn kỳ vọng mỗi ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ cụ thể hóa cam kết bằng giải pháp rõ ràng, lộ trình khả thi và tinh thần trách nhiệm cao trong suốt nhiệm kỳ tới.

Trao 100 suất quà hỗ trợ hộ nghèo phường Phong Phú

Sáng 1/3, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV, đã đến thăm và trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phong Phú.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top