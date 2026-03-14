Niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân

Du khách tham quan Huế

Phát triển gắn với đời sống người dân

Là người theo dõi sát các kỳ đại hội Đảng và nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội XIV, ông Đoàn Kỳ Côi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền (cũ) cho rằng, điểm tạo nên niềm tin lớn nhất của nghị quyết lần này chính là hệ thống mục tiêu phát triển rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi cao.

Theo ông Đoàn Kỳ Côi, các chỉ tiêu lớn như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030, phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, hay mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao… không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, mà còn phản ánh tư duy hành động, dám đặt ra những đích đến cao hơn cho đất nước.

“Điều tôi đặc biệt tin tưởng là Nghị quyết không dừng ở việc nêu mục tiêu, mà đã xác định rõ các đột phá chiến lược, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Khi đã có chương trình hành động cụ thể, có sự quyết tâm từ Trung ương đến cơ sở, những mục tiêu lớn hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa”, ông Đoàn Kỳ Côi chia sẻ.

Với ông Trần Đỉnh, một nông dân hơn 70 tuổi ở xã Quảng Điền, Nghị quyết Đại hội XIV để lại ấn tượng sâu sắc khi đặt ra mục tiêu nâng cao tuổi thọ, kéo dài thời gian sống khỏe mạnh và từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tiến tới khám, chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân. “Cả đời gắn với ruộng đồng, tuổi già lo nhất là sức khỏe. Nay Đảng, Nhà nước quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc người cao tuổi, tôi thấy rất ấm lòng. Đó là chính sách chạm đúng nhu cầu cấp thiết của người dân”, ông Trần Đỉnh bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở an sinh y tế, nghị quyết còn mở ra nhiều kỳ vọng về quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội. Ông Nguyễn Hân, người dân phường Phú Xuân cho rằng, những nội dung liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền, mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền là những điểm then chốt.

Thể chế trở thành bệ đỡ phát triển

Người dân đặt niềm tin vào những chính sách hướng đến nâng cao chất lượng sống, thì cộng đồng doanh nghiệp lại kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIV sẽ tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Công ty Du lịch Kết nối Huế cho rằng, việc nghị quyết xác định phát triển kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế đã tạo thêm niềm tin và động lực cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, hai vấn đề mang lại lợi ích rõ nét cho doanh nghiệp du lịch là định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, thủ tục. “Du lịch muốn phát triển bền vững thì phải gắn với bảo tồn môi trường, giá trị văn hóa và ứng dụng công nghệ. Khi Nhà nước có định hướng rõ ràng, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng sản phẩm”, ông An phân tích.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao việc Nghị quyết Đại hội XIV xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng. Việc tháo gỡ các “nút thắt” về cơ chế đầu tư, cơ chế tự chủ và khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí, mà còn mở ra dư địa phát triển cho các ngành kinh tế mới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Huế nói riêng nâng cao sức cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor bày tỏ sự tin tưởng vào những chính sách ổn định vĩ mô và định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV.

Theo ông Đào Viết Ánh, sự ổn định về chính sách, cùng với các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng chính là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại. “Phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường là xu thế tất yếu. Khi nghị quyết đặt ra yêu cầu rất rõ về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp buộc phải thay đổi tư duy, nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Đào Viết Ánh nói.