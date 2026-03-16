Huế tìm kiếm hợp tác quốc tế trong quy hoạch chiến lược và phát triển đô thị thông minh

Buổi làm việc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức Fundación Metrópoli đã giới thiệu tổng quan về tổ chức cùng các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch chiến lược đô thị và đổi mới lãnh thổ. Đây là trung tâm nghiên cứu và thiết kế chiến lược đô thị có uy tín quốc tế, chuyên tư vấn, đề xuất các mô hình phát triển đô thị bền vững cho nhiều thành phố và vùng lãnh thổ trên thế giới, thông qua các phương pháp tiếp cận tích hợp nhằm hỗ trợ chuyển đổi đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong phần trình bày chuyên đề, TS. Alfonso Vegara Gomez chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch chiến lược đô thị và phát triển lãnh thổ thông minh với chủ đề “Trí tuệ của lãnh thổ: Cơ hội tương lai cho các thành phố”. Nội dung tập trung làm rõ các khái niệm về lãnh thổ thông minh và siêu đô thị; phương pháp nhận diện các tài sản lãnh thổ đặc thù gắn với bản sắc văn hóa; vai trò của quy hoạch chiến lược trong thúc đẩy phát triển di sản, tăng trưởng bền vững và mở ra các cơ hội kinh tế mới. Nhiều nghiên cứu điển hình quốc tế cũng được giới thiệu nhằm minh họa cách các thành phố có thể định hướng tăng trưởng bền vững, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Fundación Metrópoli - tổ chức phi lợi nhuận của châu Âu với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chiến lược đô thị và phát triển lãnh thổ. Tổ chức này đã tham gia nhiều dự án quy hoạch đô thị trên thế giới và tại Việt Nam, trong đó có nghiên cứu, tư vấn quy hoạch khu đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Đông TP. Hà Nội.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Tổ chức Fundación Metrópoli tiếp tục nghiên cứu Quy hoạch chung đô thị thành phố Huế nhằm hiểu rõ hơn định hướng phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, hai bên có thể xem xét khả năng hợp tác, kết nối các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác với Tổ chức Fundación Metrópoli, đồng thời kỳ vọng sớm nhận được những đề xuất cụ thể từ tổ chức nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn di sản và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.