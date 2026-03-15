Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Sau khi lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, Ban Tổ chức phổ biến thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đông đảo cử tri phường Ba Đình đã thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trả lời phỏng vấn báo chí tại khu vực bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú, được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung đông đủ, phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là cuộc tổng tuyển cử quốc gia lần thứ 16 sau hơn 80 năm thành lập nước, lựa chọn những người uy tín nhất, được nhân dân tín nhiệm nhất, để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.

Tổng Bí thư ghi nhận, công tác bầu cử lần này được chuẩn bị rất chu đáo và từ rất sớm trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến của mình qua lá phiếu. Đây là quyền dân chủ trực tiếp, quyền lựa chọn những người mà mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp; các chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ này và tầm nhìn trong những giai đoạn tới đã được tuyên truyền, quán triệt và đang khẩn trương tổ chức thực hiện, được nhân dân, cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ. Vì vậy, hôm nay, cử tri cả nước tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp lựa chọn, bầu những người đủ năng lực, uy tín để gánh vác các công việc chung của đất nước và của các địa phương, góp phần đưa đất nước phát triển, giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mãi mãi bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Đây là quyền và cũng là mong muốn, nguyện vọng của mọi người dân.

Tổng Bí thư biểu dương các cơ quan báo chí đã nỗ lực thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội lớn của non sông, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh nội lực phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình có 2.252 cử tri. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn được triển khai đồng bộ, kịp thời với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, đồng thời chú trọng đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

