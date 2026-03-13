Quốc hội Việt Nam - đồng hành cùng dân tộc, vững bước vào kỷ nguyên mới

Các sinh viên, bạn trẻ tham quan không gian triển lãm. Ảnh: BTLS

Kéo dài từ nay đến hết tháng 3, triển lãm là sự kiện chào mừng Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, triển lãm trưng bày hàng trăm tư liệu hình ảnh liên quan đến chặng đường 80 năm (1946-2026) hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Điểm nhấn là ngày 6/1/1946 - một dấu mốc thiêng liêng, đã đi vào lịch sử dân tộc, ngày mà mỗi công dân Việt Nam (đủ 18 tuổi trở lên) lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ, cầm lá phiếu để bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Nhà nước Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước và khát vọng tự do, dân chủ của toàn thể nhân dân. Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử có ý nghĩa to lớn, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng, sự tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Thông qua triển lãm, người xem có thể hiểu hơn về Quốc hội Việt Nam trong dòng chảy lịch sử. Đó là quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gắn liền với các sự kiện trọng đại của dân tộc, thể hiện vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngoài ra, cũng ở triển lãm lần này, những tư liệu hình ảnh về Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới cũng được giới thiệu đến công chúng. Đó là tư liệu về những dấu ấn tiêu biểu của các tổ chức, đoàn thể tham gia, đóng góp vào hoạt động của Quốc hội với trách nhiệm, niềm tin và sự đồng hành trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, thông qua triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, hướng về ngày hội lớn của non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.