Quốc hội Việt Nam - đồng hành cùng dân tộc, vững bước vào kỷ nguyên mới

HNN.VN - Đó là chủ đề triển lãm chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức, đang diễn ra tại không gian bên ngoài trời của Bảo tàng tại 268 Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa, TP. Huế).

Các sinh viên, bạn trẻ tham quan không gian triển lãm. Ảnh: BTLS 

Kéo dài từ nay đến hết tháng 3, triển lãm là sự kiện chào mừng Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, triển lãm trưng bày hàng trăm tư liệu hình ảnh liên quan đến chặng đường 80 năm (1946-2026) hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Điểm nhấn là ngày 6/1/1946 - một dấu mốc thiêng liêng, đã đi vào lịch sử dân tộc, ngày mà mỗi công dân Việt Nam (đủ 18 tuổi trở lên) lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ, cầm lá phiếu để bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Nhà nước Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước và khát vọng tự do, dân chủ của toàn thể nhân dân. Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử có ý nghĩa to lớn, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng, sự tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Thông qua triển lãm, người xem có thể hiểu hơn về Quốc hội Việt Nam trong dòng chảy lịch sử. Đó là quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gắn liền với các sự kiện trọng đại của dân tộc, thể hiện vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngoài ra, cũng ở triển lãm lần này, những tư liệu hình ảnh về Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới cũng được giới thiệu đến công chúng. Đó là tư liệu về những dấu ấn tiêu biểu của các tổ chức, đoàn thể tham gia, đóng góp vào hoạt động của Quốc hội với trách nhiệm, niềm tin và sự đồng hành trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, thông qua triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, hướng về ngày hội lớn của non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

NHẬT MINH
Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực. Các hình thức tuyên truyền sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định phụ nữ đang hướng về Ngày hội lớn của toàn dân.

Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân
Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và bài bản, TP. Huế đang sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xung quanh những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút trước ngày bầu cử, phóng viên Huế ngày nay đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Huế.

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn
Bầu cử & quyền công dân

Trong đời sống xã hội, có những ngày mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi tính chất chính trị mà còn bởi giá trị văn hóa và tinh thần cộng đồng. Ngày bầu cử cũng vậy. Ngày bầu cử không đơn thuần là thời điểm chọn ra những người đại diện, mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền, trách nhiệm, niềm tin với vận mệnh đất nước.

Bầu cử quyền công dân

