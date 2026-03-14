Nghề y là một nghề đặc biệt

HNN - Đó là quan điểm chỉ đạo mang tính chính trị - xã hội, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc và tinh thần nhân văn của Đảng ta, được nêu trong Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: “Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”.

“Nghề y là một đặc ân” Vững tay nghề, sáng y đức

 Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Thanh Hương

Hiếm có nghề nào mà xã hội lại đòi hỏi cao cả về phẩm chất và tài năng như nghề y. Người thầy thuốc không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay hoàn cảnh, luôn đặt người bệnh lên trên hết. Những ca trực đêm dài, những ngày lễ, tết không được sum họp cùng gia đình, hay những giây phút đối mặt với hiểm nguy trong dịch bệnh… tất cả đều là những hy sinh thầm lặng nhưng cao quý. Nghề y là nghề của trí tuệ, của trái tim và của lòng nhân ái. Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nói: “Suy cho cùng, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ tính mạng con người, sống chết trong một tay mình nắm, phúc họa trong một tay mình giữ”.

Thật mừng vì quan điểm “Nghề y là nghề đặc biệt” tiếp tục được nhấn mạnh tại Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Đó là phải “Thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”. Không chỉ tiếp tục khẳng định quan điểm trên mà còn đề ra những chỉ đạo quyết liệt, với các giải pháp chính sách ưu tiên, đãi ngộ vượt trội so với trước đây nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực y tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội.

Giải pháp đầu tiên Nghị quyết nêu là tập trung vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ngành y tế: “Đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn..., thực hiện tốt mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”. Đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế phải phấn đấu sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức, tận tụy với nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội”.

Nghị quyết giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng: Cần “rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế; đổi mới và tăng cường giáo dục y đức, kiến thức pháp luật trong đào tạo khối ngành sức khỏe; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, trau dồi y đức, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tư vấn người bệnh. Cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn, giảm áp lực cho nhân viên y tế...”.

Nghị quyết 72 cũng nêu khá cụ thể về chính sách đãi ngộ: “Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...”.

Tinh thần của Nghị quyết vì thế đang là động lực mạnh mẽ, là niềm tự hào và sự tự tin cho đội ngũ y tế nói chung, đội ngũ y tế cơ sở và y tế dự phòng - lực lượng tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta hy vọng, các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách có cơ sở khoa học và thực tiễn của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và nhanh chóng được cụ thể hóa và thực thi qua đó tạo niềm tin để đội ngũ thầy thuốc tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt đẹp một sứ mệnh cao cả của mình.

NGUYÊN ANH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa tinh thần cống hiến của bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Những câu chuyện về Liệt sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm được người thân trong gia đình kể lại, gắn kết với những hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội khiến công chúng hiểu thêm về tinh thần cống hiến của bác sĩ với Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần cống hiến của bác sĩ Đặng Thùy Trâm
Kỳ kiểm tra năng lực hành nghề bác sĩ đầu tiên năm 2027: Điều kiện dự thi và lộ trình triển khai

Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa thống nhất sẽ tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh đầu tiên trên cả nước vào tháng 12/2027. Kỳ thi sẽ diễn ra theo hình thức nào và người tham dự cần điều kiện gì? Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng y khoa Quốc gia về kỳ thi này.

Kỳ kiểm tra năng lực hành nghề bác sĩ đầu tiên năm 2027 Điều kiện dự thi và lộ trình triển khai
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Xuân. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), đồng thời hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2026.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chuyển đổi số để giảm tải khám, chữa bệnh

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài, nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân tăng mạnh. Trước áp lực gia tăng đột biến này, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong KCB đã trở thành giải pháp quan trọng, góp phần giảm tải, hạn chế lây nhiễm chéo và nâng cao chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số để giảm tải khám, chữa bệnh
Lặng thầm cống hiến sau tuổi hưu

Trước yêu cầu ngày càng cao trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhiều cơ sở y tế ở TP. Huế đã linh hoạt ký hợp đồng với các bác sĩ đã nghỉ hưu. Giải pháp này vừa góp phần khắc phục thiếu hụt nhân lực tuyến cơ sở, vừa thể hiện sự trân trọng kinh nghiệm, tâm huyết của đội ngũ thầy thuốc đã có nhiều năm gắn bó với ngành.

Lặng thầm cống hiến sau tuổi hưu

