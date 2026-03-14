Nghề y là một nghề đặc biệt

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Thanh Hương

Hiếm có nghề nào mà xã hội lại đòi hỏi cao cả về phẩm chất và tài năng như nghề y. Người thầy thuốc không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay hoàn cảnh, luôn đặt người bệnh lên trên hết. Những ca trực đêm dài, những ngày lễ, tết không được sum họp cùng gia đình, hay những giây phút đối mặt với hiểm nguy trong dịch bệnh… tất cả đều là những hy sinh thầm lặng nhưng cao quý. Nghề y là nghề của trí tuệ, của trái tim và của lòng nhân ái. Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nói: “Suy cho cùng, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ tính mạng con người, sống chết trong một tay mình nắm, phúc họa trong một tay mình giữ”.

Thật mừng vì quan điểm “Nghề y là nghề đặc biệt” tiếp tục được nhấn mạnh tại Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Đó là phải “Thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”. Không chỉ tiếp tục khẳng định quan điểm trên mà còn đề ra những chỉ đạo quyết liệt, với các giải pháp chính sách ưu tiên, đãi ngộ vượt trội so với trước đây nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực y tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội.

Giải pháp đầu tiên Nghị quyết nêu là tập trung vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ngành y tế: “Đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn..., thực hiện tốt mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”. Đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế phải phấn đấu sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức, tận tụy với nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội”.

Nghị quyết giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng: Cần “rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế; đổi mới và tăng cường giáo dục y đức, kiến thức pháp luật trong đào tạo khối ngành sức khỏe; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, trau dồi y đức, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tư vấn người bệnh. Cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn, giảm áp lực cho nhân viên y tế...”.

Nghị quyết 72 cũng nêu khá cụ thể về chính sách đãi ngộ: “Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...”.

Tinh thần của Nghị quyết vì thế đang là động lực mạnh mẽ, là niềm tự hào và sự tự tin cho đội ngũ y tế nói chung, đội ngũ y tế cơ sở và y tế dự phòng - lực lượng tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta hy vọng, các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách có cơ sở khoa học và thực tiễn của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và nhanh chóng được cụ thể hóa và thực thi qua đó tạo niềm tin để đội ngũ thầy thuốc tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt đẹp một sứ mệnh cao cả của mình.