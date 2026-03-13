Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Huế trao đổi với PV Huế ngày nay

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút. Xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm nào đang được thành phố ưu tiên tập trung triển khai?

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Bầu cử và sự điều hành của Ủy ban Bầu cử TP. Huế, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản bám sát kế hoạch, tiến độ đề ra theo quy định của pháp luật. Các nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở.

Trong giai đoạn nước rút hiện nay, thành phố tập trung vào một số nội dung quan trọng:

Trước hết là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử tại cơ sở. Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí trong Ủy ban bầu cử phụ trách địa bàn trực tiếp kiểm tra tại các xã, phường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; rà soát tiến độ thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Một nội dung rất quan trọng là việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định để bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Các địa phương đang tiếp tục rà soát kỹ, cập nhật thông tin để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không bỏ sót và cũng không trùng lặp. Cùng với đó, danh sách những người ứng cử và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai theo đúng quy định để cử tri thuận tiện theo dõi.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng này. Hệ thống tuyên truyền trực quan từ thành phố đến cơ sở như băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích đã được triển khai rộng khắp. Song song đó, các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tăng cường thông tin về ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, cũng như chương trình hành động của từng ứng cử viên để cử tri có thêm cơ sở lựa chọn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát toàn diện các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm cho cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, an toàn. Công tác nhân sự tại các tổ bầu cử cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm những người tham gia đều được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ.

Đặc biệt, thành phố cũng chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, nhằm tạo môi trường ổn định để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài (thứ hai từ phải sang) kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri ở phường Kim Long

Một yêu cầu rất quan trọng của bầu cử là dân chủ, đúng luật và thực chất. Đồng chí có thể chia sẻ những giải pháp then chốt mà thành phố đang triển khai để bảo đảm quyền làm chủ của cử tri và tính minh bạch trong từng khâu của quy trình bầu cử?

Dân chủ, minh bạch và tuân thủ pháp luật là những nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình tổ chức bầu cử. Đối với TP. Huế, đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị, nhằm bảo đảm để cuộc bầu cử thực sự phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Để bảo đảm tính minh bạch, thành phố đặc biệt chú trọng công khai đầy đủ thông tin về những người ứng cử. Tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đều được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, cử tri có điều kiện tìm hiểu đầy đủ, khách quan trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Song song với đó, các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được tổ chức đúng quy định, tạo diễn đàn để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Tại các buổi tiếp xúc này, cử tri có thể trao đổi, đặt câu hỏi, bày tỏ mong muốn và kỳ vọng đối với những người ứng cử. Qua đó, quá trình bầu cử không chỉ là việc bỏ phiếu lựa chọn mà còn là dịp để tăng cường đối thoại giữa cử tri với các ứng cử viên.

Thực tế cho thấy, trong các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, người dân thành phố đã tham gia rất tích cực, thẳng thắn nêu ý kiến và đóng góp nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống dân sinh, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả. Điều này cho thấy tinh thần dân chủ trong bầu cử đang được phát huy rõ nét.

Một yếu tố quan trọng khác để bảo đảm tính minh bạch và đúng luật là việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong toàn bộ quy trình bầu cử. Thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử từ thành phố đến cơ sở, giúp nắm vững quy trình, nghiệp vụ và các quy định liên quan. Nhờ đó, các bước chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai thống nhất, đúng quy định, hạn chế tối đa sai sót.

Chúng tôi cũng xác định, khi các quy trình được thực hiện đúng pháp luật, thông tin được công khai, minh bạch và cử tri được tạo điều kiện tham gia đầy đủ, thì cuộc bầu cử sẽ thực sự phát huy được tinh thần dân chủ, thể hiện đúng quyền làm chủ của Nhân dân.

Cán bộ Tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa rà soát danh sách cử tri

Trước thềm ngày bầu cử, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử ở cơ sở và cử tri thành phố để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân?

Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước cũng như sự phát triển của mỗi địa phương.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử, đặc biệt là ở cơ sở, tôi mong muốn mỗi đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm mọi khâu trong công tác tổ chức bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng. Sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ góp phần quan trọng để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công.

Đối với cử tri thành phố Huế, tôi mong rằng mỗi người dân sẽ phát huy quyền và trách nhiệm công dân của mình, tích cực tham gia ngày bầu cử, lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Những đại biểu được cử tri tín nhiệm không chỉ thực hiện chức năng lập pháp, giám sát hay quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, mà còn là cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, cuộc bầu cử tại TP. Huế sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!