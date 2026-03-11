Để không ai đứng ngoài ngày hội dân chủ

Các tuyến đường chính của thành phố được trang hoàng tuyên truyền về công tác bầu cử. Ảnh: Minh Anh

Câu chuyện về “những cử tri đặc biệt” ở Huế, được đăng tải trên Huế ngày nay mấy hôm trước khiến nhiều người xúc động. Đó là những người khiếm thị, người già yếu, những người thường xuyên đau ốm hay những ngư dân quanh năm bám biển... Hoàn cảnh khác nhau, điều kiện sống và sinh hoạt khác nhau nhưng ở họ vẫn sáng rõ một ý thức chung, đó là được cầm trên tay lá phiếu và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Với người bình thường, việc đọc tiểu sử người ứng cử hay lựa chọn đúng số lượng đại biểu không phải là điều quá khó, nhưng với người khiếm thị như những hội viên Hội Người mù TP. Huế, đó lại là một thử thách. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và sự hướng dẫn của các tổ chức hội, những hội viên Hội Người mù ở Huế vẫn có thể tìm hiểu thông tin ứng cử viên và chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Ở một góc khác của thành phố Huế, những cử tri già yếu, bệnh tật không thể tự mình đến điểm bỏ phiếu cũng không vì thế mà đứng ngoài ngày hội chung. Các tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu phụ đến tận nhà, hướng dẫn cụ thể để từng người tự tay thực hiện quyền lựa chọn của mình. Những câu chuyện như vậy cho thấy, “cử tri đặc biệt” thực ra chính là thước đo sinh động cho chất lượng tổ chức của một cuộc bầu cử. Bởi một cuộc bầu cử thành công không chỉ được đánh giá bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao, mà còn ở việc mọi công dân, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có điều kiện thực tế để thực hiện quyền chính trị của mình.

Thực tế cho thấy, tinh thần ấy đang được thể hiện khá rõ trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở khắp cả nước.

Ở nhiều địa bàn biên giới, hải đảo hay những khu vực có điều kiện đặc thù trên cả nước, cử tri đã được tổ chức bỏ phiếu sớm. Trong số đó có không ít cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việc tổ chức bầu cử sớm giúp họ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại các đô thị công nghiệp lớn, một vấn đề khác cũng được đặt ra: Làm sao để công nhân - lực lượng lao động đông đảo của xã hội, không vắng mặt trong ngày bầu cử. Việc TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp không tổ chức tăng ca trong ngày 15/3 để tạo điều kiện cho công nhân đi bỏ phiếu vì thế mang một ý nghĩa quan trọng.

Thực tế, vấn đề bảo đảm quyền bầu cử cho các nhóm cử tri đặc thù cũng đã được lãnh đạo Trung ương lưu ý. Mới đây, khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Nai - địa phương có đông công nhân tạm trú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan chức năng, ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và chủ nhà trọ trong việc tạo điều kiện thuận lợi để công nhân tham gia bầu cử đầy đủ.

Những lưu ý như vậy cho thấy công tác tổ chức bầu cử ngày càng được chuẩn bị theo hướng sát thực tế hơn, quan tâm nhiều hơn đến những nhóm cử tri có điều kiện sinh hoạt đặc thù.

Khi từng “cử tri đặc biệt” vẫn được quan tâm, hỗ trợ để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, ngày bầu cử mới thực sự trở thành ngày hội của toàn dân đúng nghĩa.