Tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử

Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP. Huế trực tiếp đến từng buồng giam để tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tuyên truyền bầu cử đến từng buồng giam

Những ngày này, tại Trại tạm giam Công an TP. Huế, cán bộ quản giáo thường xuyên trực tiếp đến từng buồng giam để tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thông tin từ Công an TP. Huế, qua rà soát, hiện Trại tạm giam Công an thành phố có hơn 580 người (tính đến ngày 12/3) bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đối với những trường hợp này được đơn vị đặc biệt chú trọng, nhằm giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trại tạm giam Công an thành phố niêm yết thông tin bầu cử tại các khu vực sinh hoạt chung

Tại các khu giam giữ, Trại tạm giam Công an thành phố triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như phát qua hệ thống loa phát thanh, tổ chức sinh hoạt phổ biến pháp luật, niêm yết thông tin tại các khu vực sinh hoạt chung… Bên cạnh đó, cán bộ quản giáo còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về việc tham gia bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Đào Hữu Trung, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an thành phố cho biết: “Qua quá trình tuyên truyền, phổ biến, nhiều người bị tạm giữ, tạm giam đã hiểu rõ hơn về quyền bầu cử của mình cũng như ý nghĩa của lá phiếu. Dù đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, họ vẫn là công dân Việt Nam và có quyền tham gia ngày hội chung của đất nước. Vì vậy, chúng tôi luôn động viên, hướng dẫn để họ thực hiện quyền bầu cử một cách nghiêm túc, đúng quy định”.

Một người đang bị tạm giữ tại đây cho biết, trong thời gian ở Trại tạm giam, bản thân và các trường hợp khác đều được cán bộ trại phổ biến, tuyên truyền về công tác bầu cử, trong đó có các nội dung liên quan đến thành phần, cơ cấu, tiểu sử và danh sách những người ứng cử. Đồng thời, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam cũng được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đảm bảo quyền công dân

Thông tin từ Trại tạm giam Công an thành phố, ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, đồng thời bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam.

Trung tá Đỗ Đình Quốc Hòa, Đội trưởng, Trại tạm giam Công an TP. Huế cho biết, để bảo đảm quyền lợi của cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam, đơn vị đã chỉ đạo bộ phận hồ sơ phối hợp với bộ phận quản giáo rà soát chặt chẽ danh sách, không để sót, lọt các trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử. Do đặc thù số lượng người bị tạm giữ, tạm giam thường xuyên biến động, Trại tạm giam Công an thành phố đã thực hiện rà soát danh sách cử tri hằng ngày, đồng thời thường xuyên trao đổi, phối hợp với UBND phường An Cựu và tổ bầu cử trên địa bàn để cập nhật kịp thời các trường hợp chuyển đi, chuyển đến. Qua đó, bảo đảm việc lập, niêm yết danh sách cử tri chính xác, công khai, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, trùng lặp.

Đại tá Dương Văn Thoan (bên phải), Phó Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại Trại tạm giam Công an thành phố

Theo Thiếu tá Lê Viết Phương, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an TP. Huế, đơn vị còn triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ công tác bầu cử tại khu vực bầu cử thuộc Trại tạm giam. Công tác tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực trại được duy trì 24/24 giờ; việc kiểm soát người, phương tiện và đồ vật ra vào trại được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng bảo vệ cũng được bố trí thường trực tại khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử và bảo vệ hòm phiếu theo quy định. Đồng thời, Trại tạm giam Công an thành phố còn phối hợp với địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực bỏ phiếu nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Quá trình triển khai, Trại tạm giam Công an thành phố quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy trình tổ chức bầu cử, với mục tiêu vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cơ sở giam giữ, vừa tạo điều kiện để các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Bên cạnh việc tổ chức điểm bỏ phiếu cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị còn bố trí thùng phiếu phụ đưa đến các buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo quy định. Cách làm này vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử.

Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại Trại tạm giam Công an thành phố mới đây, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Trại tạm giam trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày bầu cử. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ và các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.