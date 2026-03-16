Động lực phát triển hai bờ sông Bồ

Cầu Thanh Hà hiện hữu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1993

Cầu cũ đã xuống cấp

Cầu Thanh Hà hiện hữu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1993, có chiều rộng 6,5m, gồm 8 nhịp với tổng chiều dài 142,9m, tải trọng thiết kế 5 tấn. Sau hơn ba thập kỷ khai thác, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp.

Mố cầu xuất hiện tình trạng sụt lún, mặt cầu và các khe co giãn xuất hiện nhiều vết nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, việc đầu tư xây dựng cầu mới là yêu cầu cấp thiết.

Theo chủ trương đầu tư đã được thành phố phê duyệt, cầu Thanh Hà mới có chiều dài khoảng 150m, mặt cắt ngang rộng 18,5m. Hệ thống mố, trụ cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi, tải trọng thiết kế HL93 với quy mô vĩnh cửu. Hai đầu cầu sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống đường dẫn; đoạn hướng về phường Hóa Châu có mặt cắt ngang rộng 13,5m, còn đoạn hướng đi Bao Vinh rộng 18,5m với kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Trò chuyện với các bậc cao niên nhà ở gần cầu Thanh Hà, ai cũng vui vì cây cầu cũ sắp được thay thế bằng một cây cầu mới kiên cố, khang trang hơn. Họ cũng kỳ vọng về sự thay đổi này sẽ mang đến cơ hội phát triển mới cho quê hương.

“Một cây cầu mới đẹp, vươn mình bắc qua sông Bồ sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn. Khi giao thông thông suốt, không chỉ cư dân hai bờ sông gần nhau hơn mà việc giao thương, buôn bán cũng sẽ nhộn nhịp hơn”, ông Phan Trai, người dân sinh sống gần cầu Thanh Hà chia sẻ.

Mở rộng không gian phát triển

Tỉnh lộ 4 với tổng chiều dài khoảng 41,5km giữ vai trò kết nối các phường, xã vùng đầm phá và ven biển với trung tâm TP. Huế. Trong hệ thống giao thông này, cầu Thanh Hà được xem là mắt xích quan trọng, giúp kết nối các tuyến giao thông liên vùng và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu Trần Ngọc Dương cho biết, việc đầu tư xây dựng cầu Thanh Hà không chỉ nhằm nâng cao năng lực lưu thông mà còn mở rộng không gian phát triển cho địa phương. “Khi cây cầu mới được đưa vào sử dụng, việc kết nối giao thông sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ và từng bước chỉnh trang đô thị. Cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương rất phấn khởi trước chủ trương này và mong công trình sớm được triển khai”, ông Trần Ngọc Dương chia sẻ.

Không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông, cầu Thanh Hà còn được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của khu vực vùng đầm phá và ven biển. Nhiều người dân sinh sống gần cầu Thanh Hà cho biết, khu vực hai bên bờ sông Bồ sở hữu cảnh quan sông nước đặc trưng cùng hệ thống làng quê truyền thống, rất thuận lợi để phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống nông thôn.

Những hoạt động như tham quan làng quê, trải nghiệm đánh bắt thủy sản, thưởng thức các đặc sản vùng đầm phá… hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu được đầu tư và tổ chức bài bản. Bên cạnh đó, việc kết nối thuận lợi giữa hai bờ sông cũng tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ rộng hơn. Khi giao thông thuận lợi, việc vận chuyển nông sản, thủy sản đến các chợ đầu mối hoặc trung tâm tiêu thụ sẽ nhanh chóng hơn, góp phần giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế, việc đầu tư xây dựng cầu Thanh Hà mới là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm bảo đảm an toàn giao thông mà còn phục vụ hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

“Quan trọng hơn, khi công trình hoàn thành, tuyến kết nối trên Tỉnh lộ 4 sẽ được thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của khu vực vùng đầm phá, ven biển”, ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.