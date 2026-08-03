Báo chí quan tâm đến nhiều dự án còn khó khăn, vướng mắc

Lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho nhóm tác giả đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

Mở đầu buổi họp báo, lãnh đạo Sở Tài chính thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, đồng thời nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, GRDP 6 tháng đầu năm của TP. Huế ước tăng 8,33%; trong đó quý I tăng 9,4%, quý II tăng 7,46%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đặc biệt du lịch khởi sắc nhờ các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,2%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện 7 tháng đạt 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ; thành phố cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký 22.660 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI. Có 700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33% về số lượng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ tiếp tục được quan tâm.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường trả lời những câu hỏi do phóng viên các cơ quan báo chí đặt ra

Về nhiệm vụ thời gian tới, thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Theo kịch bản điều chỉnh, quý III phải tăng 11,6-12,1% và quý IV tăng 11,3-11,8%; phấn đấu khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12-13%, dịch vụ tăng 9,5-10,5%, nông nghiệp tăng 4-4,5%.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Huy Hiển thông tin về định hướng tuyên truyền báo chí tháng 8/2026 với nhiều nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Đáng chú ý, các cơ quan báo chí sẽ tập trung tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thời gian tới. Thành phố cũng định hướng tăng cường thông tin về phòng, chống dịch bệnh; chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở, lũ quét và thiên tai; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và những kết quả đổi mới giáo dục.

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục tuyên truyền Luật Báo chí 2025 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; quảng bá các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch trong tháng 8.

Phần trao đổi với báo chí ghi nhận nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm.

Nhiều ý kiến tập trung vào tình trạng một số dự án chậm tiến độ, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và công tác phối hợp giữa các sở, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư.

Ở lĩnh vực du lịch, các phóng viên phản ánh tình trạng nhiều cơ sở lưu trú tự phát đón khách nhưng chưa bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và tiêu chuẩn hoạt động; đồng thời đề nghị thành phố có giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kết quả rà soát các mộ tập thể tại khu vực Kinh thành Huế tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của báo chí. Ngoài ra, định hướng xử lý lò vôi cũ của Nhà máy Xi măng Long Thọ và phương án xử lý dự án Suối Voi kéo dài nhiều năm cũng được đặt ra tại họp báo.

Phóng viên Báo Văn hóa nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Một số nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước ở cơ sở như việc bố trí cán bộ giữ chức danh giám đốc, phó giám đốc trạm y tế chưa phải là đảng viên; công tác quản lý các trạm sạc xe điện; sắp xếp trường học trên địa bàn; cũng như tác động của việc siết tín dụng bất động sản đối với thị trường và hoạt động đầu tư tại Huế cũng được báo chí nêu ra.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin và làm rõ từng nhóm vấn đề được báo chí đặt ra, đồng thời cho biết thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý và có giải pháp xử lý đối với những nội dung còn tồn tại, vướng mắc. Chánh Văn phòng UBND TP. Huế Hoàng Việt Cường cũng làm rõ thêm một số nội dung mà báo chí quan tâm.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho nhóm tác giả đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.