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ClockThứ Tư, 05/08/2026 10:04

Nghe dân nói và nói với dân

HNN - Sau sáp nhập, nhiều tổ dân phố ở TP. Huế có quy mô lên đến hàng nghìn hộ dân, địa bàn rộng, công việc nhiều hơn. Thực tế này đòi hỏi cán bộ cơ sở không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm mà còn phải sâu sát địa bàn, biết ứng dụng công nghệ để làm tốt hơn công tác dân vận.

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 Các nền tảng số trở thành kênh thông tin hữu ích, hỗ trợ kết nối giữa chính quyền cơ sở và người dân.

Nghe dân nói

Chiếc điện thoại của chị Hồ Tú Anh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 24, phường Thuận Hóa gần như liên tục báo tin nhắn. Từ các nhóm Zalo của đảng ủy, chi ủy, tổ đảng, tổ dân phố đến những câu hỏi, phản ánh của người dân, mỗi ngày có rất nhiều thông tin cần chị tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có trách nhiệm.

Từ ngày 1/7/2026, sau khi sáp nhập tổ dân phố, một ngày của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận bắt đầu từ việc nắm tình hình địa bàn, đời sống người dân đến truyền đạt chủ trương, chính sách và những thông báo của phường.

Nhóm Zalo của tổ dân phố 17, phường Thuận Hóa cũng phần nào cho thấy công việc mỗi ngày của Tổ trưởng Hồ Văn Mạnh. Người dân hỏi đủ chuyện: “Xe ô tô đậu nhiều ngày trước cổng nhà tôi, gây khó khăn cho việc đi lại, nhờ tổ phản ánh lên phường”; “Điện lực thông báo mất điện, khi nào có trở lại?”; “Xem học bạ học sinh thì vào Hue-S phải không?”; “Công an phường Thuận Hóa ở đâu?”; “Khi nào tuyển sinh các cháu vào mẫu giáo?”...

Có người vui vẻ ví tổ trưởng dân phố như “Thủy Tiên 1080” của Bưu điện Huế trước đây, hay một “Hue-S của tổ dân phố”. Có những điều rất riêng tư cũng được gửi đến cán bộ cơ sở, như: “Mẹ chồng cứ la mắng con dâu, nhờ chị can thiệp giúp”. Có đêm khuya, tiếng chuông điện thoại làm cả gia đình thức giấc vì một người phụ nữ cầu cứu: “Chồng em uống say quá, đang chửi bới vợ con…”.

Những câu chuyện ấy cho thấy “nghe dân” ở cơ sở nhiều khi không dừng ở tiếp nhận một phản ánh, mà còn là lắng nghe những khúc mắc rất đời thường để kịp thời chia sẻ, hòa giải hoặc kết nối với cơ quan có trách nhiệm.

Nói để dân hiểu, làm để dân tin

Nếu trước đây việc truyền đạt thông tin chủ yếu thông qua các cuộc họp và gặp gỡ trực tiếp thì nay, các nhóm Zalo đã trở thành một kênh kết nối thường xuyên giữa cán bộ tổ dân phố với người dân. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên được phân công đến từng hộ hỗ trợ cài đặt các ứng dụng cần thiết, giúp người dân tiếp cận thông tin và phản ánh vấn đề thuận lợi hơn.

Theo chị Hồ Tú Anh, ứng dụng công nghệ giúp cán bộ cơ sở tiếp nhận và truyền tải thông tin nhanh hơn, nhưng công nghệ không thể thay thế sự gần dân và trách nhiệm của người cán bộ. “Điều quan trọng không nằm ở việc mỗi ngày xử lý bao nhiêu công việc mà là giữ được chữ tín với dân. Điều gì đã hứa thì phải thực hiện nghiêm túc, không hứa suông. Có như vậy mới tạo được niềm tin và sự đồng thuận của người dân khi triển khai các chủ trương, chính sách”, chị Tú Anh nói.

Sự gần dân đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Anh Nguyễn Định, Tổ trưởng tổ dân phố 24, phường Thuận Hóa mới nhận nhiệm vụ, trong khi địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, có những ngôi nhà có nhiều hộ gia đình cùng sinh sống. Thế nhưng anh đã có thể nhớ khá rõ số nhà, số nhân khẩu của nhiều gia đình trong tổ.

Chị Nguyễn Thị Hương, một cư dân trong tổ kể, sau sáp nhập, tổ trưởng đã đến những hộ mới được nhập vào tổ để hỏi thăm đời sống, làm quen và thông tin tình hình của tổ dân phố. Mỗi cuộc gặp không dài, nhưng với người dân mới, đó cũng là lời chào để họ cảm thấy mình thực sự là một thành viên của cộng đồng dân cư mới.

Sâu sát với dân cũng giúp chi ủy, tổ dân phố phát hiện những cá nhân tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng và xây dựng lực lượng nòng cốt cho các phong trào ở khu dân cư. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và giải quyết công việc có trách nhiệm, các chủ trương triển khai ở khu dân cư cũng dễ nhận được sự đồng thuận hơn.

Bài, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
Nghedân nóisáp nhập
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