Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Hãng thông tấn IRNA của Iran, trong cuộc gặp tại Pakistan, hai bên thảo luận về vấn đề an ninh song phương và khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp và hoàn thiện các cơ chế hợp tác nhằm góp phần bảo đảm an ninh chung.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, nước này vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, song khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh nếu Tehran tiếp tục các hành động nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ tại khu vực.

Theo ông Pete Hegseth, Iran đã có nhiều cơ hội tham gia các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz nhưng chưa đạt kết quả. Cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc giục các bên xung đột kiềm chế căng thẳng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay; cảnh báo, mọi hành động quân sự chỉ làm nghiêm trọng thêm các rủi ro đối với dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Iran đang hướng đến ít nhất 6 tỉnh của nước này.

Không chỉ gây thương vong cho dân thường, các hoạt động quân sự còn làm gián đoạn nguồn cung nước sinh hoạt của khoảng 10.000 người tại 20 ngôi làng.

Trên thực địa, Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự. Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 22/7 tuyên bố, nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm mà Tehran coi là nhạy cảm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.

Trong khi đó, theo kênh thông tin của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số hệ thống radar cảnh báo sớm và radar chiến thuật chung quanh căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait, cũng như một hệ thống radar trên đảo Bubiyan.

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