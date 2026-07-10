Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 diễn ra từ 23 - 26/7

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu, chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/7/2026 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Chương trình quy tụ khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế cùng nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị…

Trong bốn ngày diễn ra chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc của Huế và các vùng miền; hòa mình vào không khí sôi động của Liên hoan bún bò Huế toàn quốc; trực tiếp chứng kiến xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”; thưởng thức show diễn bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự”. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật, văn hóa đặc sắc.

Phóng viên Báo VnExpress đặt câu hỏi với ban tổ chức tại buổi họp báo

Thông qua chương trình, thành phố Huế kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu bún bò Huế, đưa món ăn mang đậm bản sắc Cố đô trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực khu vực và thế giới, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về di sản ẩm thực Việt Nam đến đông đảo công chúng, xứng tầm với thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Festival Huế 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Thành phố mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành truyền thông, góp phần lan tỏa thông điệp và những giá trị mà chương trình mang lại.