Bàn giải pháp quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí

Nhà báo Phan Thành Long, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Hữu Phúc

Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý báo chí, truyền thông, các chuyên gia công nghệ, an ninh mạng cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, đổi mới quy trình sản xuất và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra nhiều thách thức về thông tin sai lệch, nội dung giả mạo (deepfake), bản quyền, tính minh bạch và đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải có năng lực quản trị phù hợp.

Hội thảo tập trung trao đổi về tư duy quản trị AI trong cơ quan báo chí; mô hình tổ chức và quy trình ứng dụng AI trong sản xuất nội dung; giải pháp kiểm soát chất lượng thông tin; đồng thời nhận diện các vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội phát sinh khi AI tham gia vào hoạt động báo chí. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp giúp các cơ quan báo chí khai thác hiệu quả công nghệ mới, bảo đảm giữ vững các giá trị cốt lõi của nghề báo.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là giới thiệu Dự thảo “Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ quan báo chí” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ trì biên soạn theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Sổ tay được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng quy chế và quy trình quản lý, sử dụng AI phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần hình thành môi trường ứng dụng AI an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Hội thảo diễn ra với ba phiên chuyên đề về khung pháp lý và quản trị AI trong hoạt động báo chí; quy trình vận hành tòa soạn số và tích hợp công cụ AI; kinh nghiệm triển khai AI tại các cơ quan báo chí địa phương.

Nhiều tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo cơ quan báo chí đã tập trung làm rõ cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức trong ứng dụng AI.