  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 30/07/2026 14:26

Bàn giải pháp quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí

HNN.VN - Sáng 30/7, tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”.

10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí

 Nhà báo Phan Thành Long, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Hữu Phúc

Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý báo chí, truyền thông, các chuyên gia công nghệ, an ninh mạng cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, đổi mới quy trình sản xuất và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra nhiều thách thức về thông tin sai lệch, nội dung giả mạo (deepfake), bản quyền, tính minh bạch và đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải có năng lực quản trị phù hợp.

Hội thảo tập trung trao đổi về tư duy quản trị AI trong cơ quan báo chí; mô hình tổ chức và quy trình ứng dụng AI trong sản xuất nội dung; giải pháp kiểm soát chất lượng thông tin; đồng thời nhận diện các vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội phát sinh khi AI tham gia vào hoạt động báo chí. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp giúp các cơ quan báo chí khai thác hiệu quả công nghệ mới, bảo đảm giữ vững các giá trị cốt lõi của nghề báo.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là giới thiệu Dự thảo “Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ quan báo chí” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ trì biên soạn theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Sổ tay được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng quy chế và quy trình quản lý, sử dụng AI phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần hình thành môi trường ứng dụng AI an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Hội thảo diễn ra với ba phiên chuyên đề về khung pháp lý và quản trị AI trong hoạt động báo chí; quy trình vận hành tòa soạn số và tích hợp công cụ AI; kinh nghiệm triển khai AI tại các cơ quan báo chí địa phương. 

Nhiều tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo cơ quan báo chí đã tập trung làm rõ cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức trong ứng dụng AI.

Lê Thọ
 Từ khóa:
AIbáo chíquy tắcngười làm báođạo đức
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đang đặt ra nhiều thách thức liên quan vấn đề bản quyền, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa
GIÚP THẾ HỆ TRẺ VỮNG VÀNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỳ 1: CẠM BẪY RẬP RÌNH

Một cú chạm tay vào màn hình điện thoại thông minh có thể mở ra bầu trời tri thức, song cũng đủ cuốn người trẻ vào vòng xoáy tin giả hay luận điệu xuyên tạc được ngụy trang tinh vi. Từ thực tiễn ở Huế, câu chuyện của người trong cuộc và góc nhìn chuyên gia đặt ra yêu cầu cấp thiết: Phải xây dựng bản lĩnh số để thanh niên vừa có sức đề kháng trước thông tin xấu độc, vừa trở thành lực lượng lan tỏa điều đúng đắn, dẫn dắt niềm tin trên không gian mạng.

GIÚP THẾ HỆ TRẺ VỮNG VÀNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỳ 1 CẠM BẪY RẬP RÌNH
Cảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, báo cáo mới nhất từ các tổ chức an ninh mạng và tài chính tại Nam Phi cảnh báo tội phạm công nghệ cao tại quốc gia này đang gia tăng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Cảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI
Vinh danh thế hệ các nhà kiến tạo AI đưa tri thức toàn cầu giải bài toán thực tế Việt Nam 2026

Thành công của VAIC 2026 có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ sinh thái AI mở, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Vinh danh thế hệ các nhà kiến tạo AI đưa tri thức toàn cầu giải bài toán thực tế Việt Nam 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top