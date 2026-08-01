Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ để về đích trước ngày 15/8.

Công điện yêu cầu lãnh đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng và nguồn lực; bám sát công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công liên tục "3 ca, 4 kíp" nhưng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình. Đồng thời, rà soát toàn bộ dự án, ưu tiên tập trung nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các công trình chưa cấp bách để dồn sức thi công; quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công trong giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026 nhằm kịp thời đưa vào sử dụng ngay trước ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Cả nước hiện có 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 229 xã biên giới đất liền đã được khởi công. Trong đó, giai đoạn 1 khởi công 108 trường vào năm 2025 và giai đoạn 2 khởi công 121 trường vào tháng 3/2026.

Tại TP. Huế, hai dự án trường nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4 cũng đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 30/8 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh (trong đó có 160 học sinh nội trú).

Trong khi đó, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 4 có tiến độ chậm hơn, hiện mới đạt hơn 72% khối lượng. Dự án này cũng khởi công cuối năm 2025, có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.318 học sinh (trong đó có 200 học sinh nội trú); lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 132 tỷ đồng (hơn 56% kế hoạch vốn).

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra thực địa để đôn đốc, chỉ đạo kịp thời. Tại đợt kiểm tra giữa tháng 6 vừa qua, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã biểu dương sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng vũ trang trong việc tăng cường nhân lực cho công trường. Dù vậy, đồng chí cũng thẳng thắn phê bình các chủ đầu tư, nhà thầu chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu lắp đặt camera giám sát tại công trình và báo cáo tiến độ định kỳ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Trực tiếp kiểm tra tại dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP. Huế đầu tháng 7, đồng chí Hoàng Hải Minh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt: Ngoài kiên quyết xử phạt nhà thầu vi phạm tiến độ, dự án bắt buộc phải hoàn thành trước ngày 15/8.

Sự sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã tạo chuyển biến rõ rệt. Đơn cử như tại dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP. Huế, từ ngày 3 đến 20/7, tính trung bình mỗi ngày nhà thầu thi công đạt 1,08% giá trị hợp đồng, vượt tối thiểu 1%/ngày theo chỉ đạo của đồng chí Hoàng Hải Minh. Tương tự, hai dự án trường nội trú liên cấp tại A Lưới cũng đang “chạy đua với thời gian” để về đích trước mốc 30/8.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm các công trình được đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Dù vậy, thực tế này cũng đặt ra vấn đề cần quản lý, giám sát chặt chẽ hơn ngay từ đầu với các kế hoạch thi công, bởi các dự án nêu trên đều có cam kết về tiến độ, song gần như các nhà thầu đều vi phạm cam kết. Ngoài các nguyên nhân khách quan như biến động giá cả nguyên vật liệu, nhân công, không thể phủ nhận yếu tố chủ quan từ phía các nhà thầu và ban quản lý dự án.

Vì vậy, khâu thẩm định năng lực nhà thầu cần được thực hiện chặt chẽ hơn nữa, đi kèm với đó là các biện pháp xử lý nghiêm đối với những vi phạm về tiến độ.