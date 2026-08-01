Quán triệt các quy định mới về xây dựng Đảng và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Viết Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, truyền đạt những nội dung cốt lõi của Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Phan Xuân Toàn triển khai Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; và Quy định số 199-QĐ/TW, ngày 15/6/2026 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo có thân nhân học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, các quy định, kết luận mới của Trung ương được ban hành nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện từ thành phố đến cơ sở.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới, nhất là các quy định liên quan đến trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và thi hành Điều lệ Đảng trong tình hình mới. Ngay sau hội nghị, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ đến cán bộ, đảng viên; chủ động rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác để bảo đảm thống nhất với các quy định của Trung ương.

Đồng chí Phan Xuân Toàn yêu cầu, việc triển khai cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.