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Thế giới

ASEAN tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng

ClockThứ Ba, 04/08/2026 09:03
Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 vừa được tổ chức tại Manila (Philippines), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, với khoảng 55% lượng dầu thô và 17% khí đốt tự nhiên được nhập khẩu từ khu vực này.

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Quang cảnh Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN) 

Vì vậy, ASEAN đang thúc đẩy khôi phục và đưa vào thực thi Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN (APSA), tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ chế dự trữ chung đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. ASEAN đang đánh giá năng lực lọc dầu của các nước thành viên, trong bối cảnh không phải quốc gia nào của khối cũng sở hữu nhà máy lọc dầu.

Theo ông, kết quả đánh giá sẽ giúp ASEAN xây dựng phương án triển khai phù hợp ở cả cấp quốc gia và cấp khu vực, đồng thời xác định khả năng bố trí các cơ sở dự trữ theo mô hình tập trung hoặc phân tán. ASEAN dự kiến hoàn tất quá trình đánh giá vào tháng 11 tới, khi các nhà lãnh đạo khu vực nhóm họp tại Manila. 

Tổng Thư ký ASEAN cũng kêu gọi các nước thành viên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn APSA để hiệp định có hiệu lực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro cho rằng, APSA thể hiện nỗ lực của ASEAN trong ứng phó những tác động từ tình hình Trung Đông. Theo cơ chế đang được đề xuất, các nước thành viên có thể cung cấp lượng nhiên liệu tương đương tối đa 10% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong nước cho một quốc gia ASEAN đang thiếu hụt. Việc hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và theo nguyên tắc thương mại.

https://nhandan.vn/asean-tang-cuong-hop-tac-bao-dam-an-ninh-nang-luong-post979571.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: ASEANtăng cườnghợp tác bảo đảman ninhnăng lượng
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