Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: ĐÌNH TUỆ)

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Mỗi chủ trương, mỗi chính sách, mỗi đổi mới của ngành giáo dục chỉ có thể đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng hành, chia sẻ và giám sát của xã hội.

Trong hành trình đó, báo chí luôn là cầu nối quan trọng giữa ngành giáo dục với nhân dân; là kênh thông tin phản ánh khách quan thực tiễn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời góp phần phát hiện những vấn đề đặt ra để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách.

Ông cho rằng, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" không chỉ là hoạt động tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục mà còn là diễn đàn để ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp "trồng người".

Báo chí luôn là cầu nối quan trọng giữa ngành giáo dục với nhân dân; là kênh thông tin phản ánh khách quan thực tiễn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời góp phần phát hiện những vấn đề đặt ra để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Nguyễn Đức Lợi

Thông qua Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa những thành tựu của ngành giáo dục; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện và nhân lên những câu chuyện đẹp, những sáng kiến đổi mới, những tấm gương tận tụy cống hiến vì học sinh, vì sự phát triển của đất nước...

"Đồng thời, những góc nhìn đa chiều, những đề xuất và hiến kế từ báo chí sẽ góp phần tạo đồng thuận xã hội, cung cấp nguồn thông tin thực tiễn để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách”, ông Nguyễn Đức Lợi bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, năm 2026 tiếp tục là năm ngành giáo dục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, Ban tổ chức kỳ vọng Giải báo chí năm nay thu hút đông đảo nhà báo, cộng tác viên trên cả nước với nhiều tác phẩm có chất lượng cao, giàu tính phát hiện, tính nhân văn và sức lan tỏa.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức cũng giải đáp nhiều nội dung được các phóng viên quan tâm.

Đại diện Ban Giám khảo, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim lưu ý, các tác phẩm về chính sách giáo dục cần gắn với thực tiễn, tránh cách tuyên truyền một chiều, khô cứng. Tác phẩm chất lượng cần phản ánh quá trình chính sách đi vào cuộc sống, phản ánh những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và tiếp nhận ý kiến đa chiều từ người dân, giáo viên, học sinh.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác những vấn đề mới, có tính thời sự cao của ngành giáo dục, trong đó có ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, học tập và quản lý; tuyên truyền việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…. Đây được kỳ vọng là những chủ đề góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm, đồng thời phản ánh sâu hơn tiến trình đổi mới giáo dục.

Theo Thể lệ, tác phẩm dự Giải phải bằng tiếng Việt, được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5/9/2025 đến hết ngày 4/9/2026. Đối với tác phẩm nhiều kỳ, ít nhất 2/3 số kỳ phải được đăng, phát trong thời gian này. Ban tổ chức không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá, kết luận của cơ quan có thẩm quyền; các tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia hoặc các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành khác; các tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền.

Về tiêu chí nội dung, tác phẩm phải bảo đảm tính chân thật, chính xác, khách quan; có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn; phản ánh những vấn đề giáo dục được dư luận quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, tạo hiệu quả xã hội cao. Tác phẩm cần có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, tác động tích cực đến công cuộc đổi mới giáo dục; không xét tác phẩm có tính chất hư cấu.

Nội dung dự thi tập trung phản ánh các hoạt động giáo dục tiêu biểu đang được triển khai tại địa phương, cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học; những tập thể, cá nhân có giải pháp, thành tích nổi bật, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kết luận số 91-KL/TW; Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 248/2025/QH15.

Bên cạnh đó, giải khuyến khích những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng, tác động tích cực và truyền cảm hứng về hình ảnh người thầy, những đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đất nước.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026 xét trao giải cho các tác phẩm: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

https://nhandan.vn/phat-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-giao-duc-viet-nam-nam-2026-post979687.html