Mỗi sản phẩm báo chí phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quán triệt nội dung buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm nghẽn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời gợi mở 4 nhóm nội dung trọng tâm để thảo luận. Thứ nhất, đổi mới phương thức tuyên truyền Nghị quyết theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời nghiên cứu tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông bằng mức độ chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân.

Thứ hai, xác định rõ vai trò của báo chí trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua cổ vũ khí thế phát triển, phản biện chính sách trên cơ sở đúng quan điểm của Đảng và góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Thứ ba, đánh giá kết quả sau hơn một năm sắp xếp tổ chức các cơ quan báo chí, chỉ rõ mô hình hiệu quả, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và giải pháp nâng cao chất lượng nội dung, ứng dụng công nghệ, cải thiện đời sống người làm báo.

Thứ tư, phát huy vai trò của báo chí trong khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa giá trị nhân văn, giáo dục lòng yêu nước và xây dựng nhiều tác phẩm báo chí có sức lay động, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền

Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2026, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh cho biết, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin ngày càng thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát hơn với tình hình thực tiễn, bảo đảm để báo chí kịp thời định hướng dư luận xã hội, đặc biệt đối với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền tập trung vào Đại hội XIV của Đảng, các Hội nghị Trung ương 2, 3 và việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống được các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, tạo mặt trận thông tin thống nhất trước, trong và sau Đại hội.

Báo chí cũng triển khai hiệu quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, phản ánh không khí Ngày hội toàn dân và kết quả thành công của cuộc bầu cử.

Đối với các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, báo chí chuyển mạnh từ đưa tin hội nghị sang giải thích, phân tích tác động, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và việc cụ thể hóa các nghị quyết tại các bộ, ngành, địa phương; đồng thời phản ánh sinh động việc cụ thể hóa các nghị quyết bằng chính sách, pháp luật và thực tiễn triển khai ở các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị; kịp thời phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phê phán biểu hiện hình thức, chạy theo phong trào, thương mại hóa, lệch chuẩn.

Công tác tuyên truyền sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp được triển khai liên tục, phản ánh nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược của Đảng và Nhà nước; khẳng định đây là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược để hoàn thiện bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực; hướng tới nền quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân và vì lợi ích của Nhân dân. Từ đó, tạo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về việc vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp.

Nhiều cơ quan báo chí kết hợp phân tích dữ liệu, đồ họa trực quan để nâng cao hiệu quả truyền tải. Nội dung chuyển từ giải thích mục tiêu, ý nghĩa của việc tinh gọn bộ máy sang phản ánh thực tiễn vận hành, kết quả, mô hình hiệu quả và những khó khăn cần tháo gỡ với các từ khóa nổi bật: "Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp kiến tạo, phục vụ", "Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị"...

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại cấp cao, được thông tin toàn diện, theo chuỗi trước, trong và sau sự kiện, kết hợp giữa đưa tin và phân tích ý nghĩa, kết quả hợp tác, góp phần lan tỏa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Báo chí cũng đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hơn 30 bài viết, bài phát biểu và thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bằng nhiều hình thức như đăng toàn văn, giới thiệu điểm cốt lõi, bài phân tích…, một số nội dung được chuyển ngữ để mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế.

Về phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; tăng cường các tuyến bài phân tích, phản biện chính sách, hiến kế và tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm về ổn định kinh tế vĩ mô, đầu tư công, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng.

Báo chí cũng tuyên truyền sâu rộng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời duy trì các chuyên trang, chuyên mục lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua yêu nước.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua; phân tích khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong hoạt động báo chí; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Mỗi sản phẩm báo chí phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các bộ, ngành.

Nhìn lại 7 tháng đầu năm 2026, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước trong hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại; tổ chức hiệu quả nhiều chiến dịch truyền thông lớn, góp phần đưa các nghị quyết chiến lược của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, nhiều thông tin từ thực tiễn đã trở thành cơ sở quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách, giúp các cấp, các ngành điều hành linh hoạt, sát thực tế hơn. Báo chí cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế. Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, một số cơ quan báo chí còn phản ứng chậm, có lúc để dư luận đi trước báo chí; chất lượng tuyên truyền nghị quyết còn thiếu chiều sâu; vẫn còn tình trạng chạy theo xu hướng giật gân, câu khách, thiếu tính phát hiện và sức thuyết phục. Đáng lưu ý, thời gian qua vẫn xảy ra những sai phạm phải xử lý đối với một số phóng viên và cơ quan báo chí.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan báo chí và đội ngũ biên tập viên.

"Mỗi sản phẩm báo chí phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết; kiên quyết không chạy theo thông tin giật gân, không vì lượng truy cập mà đánh đổi giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo chí cách mạng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, vừa là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Hai chức năng này phải luôn thống nhất, không thể tách rời. Báo chí phải phản ánh hơi thở cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời truyền tải kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ khi "ý Đảng gặp lòng dân", báo chí mới phát huy đầy đủ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Những nội dung lớn cần tập trung tuyên truyền

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 về bốn bước chuyển chiến lược của đất nước, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu lực hoạt động của bộ máy; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; xây dựng mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học công nghệ và con người; chủ động nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng của đất nước.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí coi đây là những trục nội dung lớn cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới, góp phần chuyển hóa các chủ trương của Đảng thành nhận thức và hành động của toàn xã hội. Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, tin và đồng thuận thực hiện.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu sắc các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị theo hướng đổi mới nội dung, tăng tính phân tích, lý giải chính sách, tránh lối đưa tin đơn thuần theo văn bản.

Báo chí cần đồng hành cùng Chính phủ và các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; tăng cường các tác phẩm phân tích, hiến kế tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, đồng thời không để khoảng trống thông tin để các thông tin xấu, độc lợi dụng.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh; phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh lan tỏa những giá trị tích cực, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong sản xuất, phân phối nội dung, song phải xác định công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan chủ quản tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, định hướng truyền thông từ sớm, từ xa; bảo đảm các cơ quan báo chí có đủ điều kiện để phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

"Trong bối cảnh mới, người làm báo tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm báo chí đúng, trúng, kịp thời sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa khát vọng phát triển đất nước và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định.