Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 họp phiên thứ nhất

HNN.VN - Sáng 4/2, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh phiên họp 

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 chủ trì phiên họp. 

Theo quyết định thành lập, đơn vị bầu cử số 2 phụ trách công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 7 địa phương, gồm các phường: Dương Nỗ, Hóa Châu, Hương An, Kim Long, Mỹ Thượng, Phú Xuân và Thuận An. Tổng số cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 ước khoảng 280.000 cử tri, là một trong những đơn vị có quy mô lớn.

Tại phiên họp, các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra; thành lập các tổ bầu cử; hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 2; tổ chức lập, niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng trình tự, thủ tục; đồng thời huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Cùng với đó, các khu vực bỏ phiếu đã được rà soát, lựa chọn bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, thuận lợi cho người dân đi lại. Công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, theo dõi sát dư luận xã hội để chủ động các phương án xử lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phan Quý Phương phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phan Quý Phương nhấn mạnh, khác với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Thời gian chuẩn bị gấp rút hơn, yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức bầu cử cũng cao hơn. Vì vậy, các thành viên Ban bầu cử và các địa phương cần bám sát kế hoạch, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không chủ quan.

Trưởng ban Bầu cử đơn vị số 2 yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng việc bố trí các điểm bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử, nhất là công tác nhân sự, yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu cao về chất lượng đại biểu, đáp ứng mục tiêu phát triển với tốc độ tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Phan Quý Phương cũng lưu ý các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, nhất là với địa bàn đông dân cư, số lượng cử tri lớn.

Với khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp, Trưởng ban Bầu cử đơn vị bầu cử số 2 yêu cầu từng thành viên Ban bầu cử, từng địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn đơn vị bầu cử số 2 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

ĐỨC QUANG
