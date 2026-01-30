  • Huế ngày nay Online
Du lịch Huế phấn đấu tăng gần 20% khách quốc tế trong năm 2026

HNN.VN - UBND TP. Huế vừa ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 3/2/2026 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế năm 2026”. Đáng chú ý, mục tiêu tổng lượt khách du lịch năm 2026 phấn đấu đạt khoảng 7 - 7,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 2,3 - 2,5 triệu lượt, tăng gần 20% so với năm 2025.

 Khách du lịch trải nghiệm vẽ tranh ở Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống Huế

Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2026, TP. Huế phấn đấu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa, lễ hội và hạ tầng du lịch đô thị. Các chỉ tiêu chính gồm: Tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 7 - 7,5 triệu lượt, tăng 12 - 20% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế 2,3 - 2,5 triệu lượt tăng gần 20%; thời gian lưu trú trung bình đạt 2,1 ngày/khách. Tổng thu từ du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng, tăng 15 - 18% so với năm 2025.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, TP. Huế sẽ triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn thương hiệu Huế; tăng cường truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch và ứng dụng chuyển đổi số theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch; giải pháp ứng dụng công nghệ số, công nghệ sáng tạo vào quản lý và phát triển du lịch năm 2026; tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch, bảo đảm môi trường du lịch xanh, thân thiện và bền vững.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
