Tham mưu kịp thời trong sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền

Cán bộ phường Thủy Xuân hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Tham mưu “đi trước một bước”

Việc thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng lúc triển khai mô hình CQĐP2C đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự. Trong bối cảnh phạm vi điều chỉnh rộng, khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung cải cách diễn ra đồng thời, vai trò tham mưu của Sở Nội vụ được thể hiện rõ nét qua từng quyết sách cụ thể.

Ngay từ đầu năm 2025, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều quyết định quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy. Nổi bật là việc tham mưu HĐND thành phố ban hành nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; xây dựng phương án hợp nhất các sở, ngành, giảm từ 22 xuống còn 16 cơ quan chuyên môn và tương đương. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ mang ý nghĩa cơ học về tổ chức mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm gần 13% so với năm 2015. Đặc biệt, việc chuyển giao trạm y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý; kiện toàn tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp… đã góp phần làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ động hơn trong quản lý, điều hành. Theo ông Lê Phú Ánh, Trưởng phòng Tổ chức - Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, đây là “khối lượng công việc lớn, phức tạp, tác động sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đòi hỏi công tác tham mưu phải thận trọng, chặt chẽ nhưng cũng rất kịp thời”.

Thực hiện thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Gắn quản lý biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ

Song hành với sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong năm 2025, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành 91 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổng kết nhiều nghị quyết, kết luận lớn của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc hoàn thiện thể chế là “điều kiện tiên quyết để CQĐP2C vận hành ổn định”. Theo ông Mạnh, tham mưu của ngành nội vụ không chỉ dừng ở sắp xếp tổ chức mà phải làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Việc ban hành đồng bộ các quy định về chức năng, nhiệm vụ đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho bộ máy mới vận hành. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời nâng cao tính chịu trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ.

Một điểm nhấn trong công tác tham mưu của Sở Nội vụ là gắn quản lý biên chế với xây dựng vị trí việc làm. Năm 2025, Sở đã tham mưu điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm cho các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp; thực hiện điều chuyển, bổ sung biên chế phù hợp yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp. Việc bố trí nhân sự theo vị trí việc làm góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, hạn chế tình trạng dàn trải.

Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 tuyển được 40 công chức, bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho bộ máy hành chính. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào kỹ năng tham mưu, tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin - những yêu cầu ngày càng quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Từ góc nhìn cơ sở, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, mô hình CQĐP2C giúp tăng tính chủ động cho địa phương, song cũng đặt ra áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ cấp xã. Khối lượng công việc tăng, nhiều lĩnh vực phải xử lý trực tiếp tại cơ sở, trong khi biên chế còn hạn chế. Vai trò tham mưu của Sở Nội vụ trong việc rà soát, điều chỉnh biên chế, đào tạo theo vị trí việc làm là rất quan trọng để cơ sở vận hành ổn định.

Mô hình CQĐP2C trên địa bàn thành phố Huế đến nay cơ bản vận hành ổn định, song vẫn còn những khó khăn do thể chế và phương thức vận hành đang trong quá trình hoàn thiện. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động hơn trong công tác tham mưu, nhất là trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và cải cách hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền thành phố Huế vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh khẳng định.