Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá ngành nông nghiệp và môi trường gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2025

Tại điểm cầu ở Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Đức chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham dự.

Năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và bệnh liên cầu lợn. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế luôn chủ động trong công tác chống thiên tai, dịch bệnh, quan trắc môi trường, theo dõi khí tượng thủy văn để kịp thời cảnh báo, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhờ đó tăng trưởng của ngành tiếp tục được duy trì đạt 1,02%.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, diện tích trồng trọt hữu cơ đạt hơn 1.900 ha, duy trì chuỗi liên kết chăn nuôi hữu cơ giữa Công ty CP Quế Lâm và 70 hộ nông dân, với quy mô hàng năm đạt hơn 7.000 con lợn, 100 con bò, 13.000 con gà. Đến nay, đã có 600 hộ, 15 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp tham gia sản xuất hữu cơ; tỷ lệ phân bón thuộc nhóm hữu cơ được sử dụng chiếm khoảng 35% tổng lượng phân bón được sử dụng (8.700 tấn/năm) tăng 42% so với năm 2020. Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đến nay đã hỗ trợ cho 32 cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tại điểm cầu thành phố Huế

Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,2%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm 2025, đã trồng mới hơn 300 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, duy trì ổn định và mở rộng thêm hơn 2.100 ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững, nâng tổng diện tích rừng đạt chứng chỉ lên trên 15.000 ha.

Riêng lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản lượng ước đạt 65.000 tấn, tăng 1,6% so với năm 2024. Thành phố đã chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Hệ thống eCDT đã đi vào vận hành đồng bộ với hơn 14.600 lượt tàu cập – rời cảng được cập nhật, từng bước khắc phục các tồn tại trong kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, chương trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của thành phố cho thấy đạt kết quả vượt bậc. Đến nay đã có 10 xã/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 52,63%), toàn thành phố có 120 sản phẩm OCOP; 6 sản phẩm du lịch nông thôn được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, các chỉ số thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn dưới 1,2%, giảm sâu so với mục tiêu giảm nghèo đề ra.

Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn chế, qua đó đề ra phương hướng trong năm 2026 tập trung thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái gắn với đô thị hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu nông sản và đa giá trị gắn với du lịch. Quản lý chặt chẽ tài nguyên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững. Bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học. Chủ động kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm, suy thoái môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...

Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố, địa phương kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố kinh phí đầu tư các công trình thủy lợi, đặc biệt là hạ tầng tiêu thoát lũ. Do hạ tầng phòng chống thiên tai của thành phố còn yếu, không đủ sức chống chịu với các tình huống thiên tai cực đoan. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục quan tâm nâng tổng mức đầu tư thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 tại thành phố Huế.