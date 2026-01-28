WCO 2026 đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng

Tổng thư ký Tổ chức Hải quan thế giới giới thiệu về Hội nghị. (Nguồn: WCO)

Với chủ đề “Tính linh hoạt của cơ quan Hải quan trong một thế giới phức tạp: Bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi thương mại thông qua đổi mới sáng tạo”, Hội nghị và Triển lãm Công nghệ WCO 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi, quy tụ đông đảo lãnh đạo hải quan, chuyên gia công nghệ, đại diện khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của WCO như diễn đàn trung tâm kết nối cộng đồng Hải quan toàn cầu, thúc đẩy chuẩn mực chung và các giải pháp công nghệ hướng tới quản lý biên giới hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Hội nghị năm nay tập trung phân tích cách thức cơ quan Hải quan thích ứng trước những biến động nhanh của thương mại quốc tế, sự phân mảnh chuỗi cung ứng, rủi ro an ninh phi truyền thống và làn sóng chuyển đổi số. Thông qua các phiên toàn thể, thảo luận chuyên đề, trình diễn công nghệ và hoạt động kết nối, WCO hướng tới tăng cường hợp tác giữa Hải quan với doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử, nhà cung cấp giải pháp và các cơ quan quản lý liên quan.

Theo chương trình, mỗi ngày làm việc của Hội nghị được thiết kế theo một trục chủ đề định hướng tương lai, phản ánh các ưu tiên chiến lược của WCO và nhu cầu thực tiễn của các cơ quan Hải quan thành viên.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị tập trung vào chủ đề “Bảo vệ biên giới vì thương mại an toàn”. Các phiên thảo luận xoay quanh vai trò của cơ quan Hải quan trong việc bảo vệ xã hội, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời duy trì dòng chảy thương mại thông suốt.

Nội dung trọng tâm bao gồm việc ứng dụng công nghệ soi chiếu tia X-quang thế hệ mới, quản lý rủi ro tích hợp dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cũng như khai thác điện toán đám mây nhằm nâng cao năng lực xử lý, phân tích và chia sẻ thông tin trong quản lý hải quan.

Trang chủ thông tin về sự kiện. (Nguồn: WCO)

Ngày thứ hai của Hội nghị dành cho chủ đề “Tạo thuận lợi thương mại thông qua các lộ trình chuyển đổi số”, tập trung vào chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hải quan và biên giới.

Các phiên thảo luận đề cập đến việc triển khai các nền tảng số như cơ chế một cửa, dữ liệu liên thông, chứng từ điện tử có thể xác thực và các giải pháp tạo thuận lợi thương mại dựa trên lòng tin số. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận việc khai thác dữ liệu thương mại và logistics nhằm hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng bền vững, phù hợp với các mục tiêu môi trường và phát triển xanh.

Song song với các phiên toàn thể, nhiều phiên chuyên sâu được tổ chức theo hình thức song song, tập trung vào Mô hình Dữ liệu WCO, tiêu chuẩn dữ liệu soi chiếu UFF, đào tạo hải quan trực tuyến, các ứng dụng ít lập trình/không lập trình (low-code/no-code), các thiết bị Internet của vạn vật (IoT) trong quản lý hàng hóa và an ninh mạng chuỗi cung ứng.

Ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị hướng tới chủ đề “Đổi mới cho tương lai của cơ quan Hải quan”, tập trung vào các vấn đề mới nổi như thương mại điện tử xuyên biên giới, đối thoại công-tư về chia sẻ dữ liệu và các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong quản lý hải quan.

Điểm nhấn của ngày thứ ba là phiên trình diễn các giải pháp công nghệ từ chương trình Hackathon, nơi các nhóm phát triển giới thiệu những ý tưởng và nguyên mẫu giải pháp phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan. Hội nghị 3 ngày khép lại bằng phiên thảo luận bàn tròn cấp cao, trao đổi về định hướng xây dựng cơ quan Hải quan linh hoạt, bền vững và thích ứng trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Theo truyền thống, Triển lãm Công nghệ được tổ chức song song với Hội nghị, tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp tiếp cận các giải pháp hiện tại và thế hệ mới trong lĩnh vực hải quan và quản lý biên giới, trao đổi với các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp và thảo luận khả năng triển khai trong thực tiễn.

Hội nghị Công nghệ và Triển lãm năm 2026 quy tụ đội ngũ diễn giả đa dạng và có uy tín cao, bao gồm lãnh đạo cấp cao từ WCO, các cơ quan Hải quan và quản lý biên giới các nước, cùng đại diện chính phủ nước chủ nhà. Nổi bật là sự tham gia của ông Ian Saunders, Tổng Thư ký WCO, cùng lãnh đạo Cơ quan Hải quan các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và lãnh đạo cấp cao cơ quan Hải quan, bảo vệ biên giới từ nhiều nước, các cơ quan, tổ chức khu vực, quốc tế,… cho thấy vai trò trung tâm của cơ quan Hải quan trong quản lý thương mại toàn cầu, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và thích ứng với bối cảnh kinh tế-công nghệ có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự góp mặt của chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và nhà cung cấp giải pháp công nghệ, bao gồm các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, soi chiếu không xâm nhập, điện toán đám mây, an ninh mạng, thương mại điện tử và logistics số. Sự kết hợp giữa khu vực công và tư, giữa hoạch định chính sách và triển khai công nghệ, giúp các phiên thảo luận và trình diễn tại hội nghị cung cấp góc nhìn thực tiễn, kinh nghiệm triển khai và giải pháp cụ thể, góp phần định hình tương lai của cơ quan Hải quan và quản lý biên giới trong kỷ nguyên số.

Hội nghị Công nghệ WCO 2026 cho thấy yêu cầu cấp thiết đối với Hải quan Việt Nam trong việc thúc đẩy Hải quan số, Hải quan thông minh theo hướng linh hoạt, dựa trên quản lý rủi ro tích hợp và khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, cùng các tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế. Trọng tâm là chuẩn hóa, liên thông dữ liệu và giảm phụ thuộc vào các hệ thống rời rạc, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng nhưng vẫn duy trì dòng chảy thương mại thông suốt. Đồng thời, các nội dung về tạo thuận lợi thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới, hải quan xanh và hợp tác công-tư gợi mở nhu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, đối thoại với doanh nghiệp và đối tác quốc tế, song song với phát triển nguồn nhân lực số và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị và Triển lãm Công nghệ là sự kiện quan trọng hằng năm của WCO, là diễn đàn quan trọng quy tụ cộng đồng Hải quan toàn cầu nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý biên giới, bảo đảm an ninh và thúc đẩy thương mại quốc tế.

Trước đó, trong năm 2023, Hải quan Việt Nam là cơ quan đăng cai Hội nghị và Triển lãm Công nghệ tại Hà Nội trong 3 ngày từ 10-12/10/2023 với chủ đề “Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, Thúc đẩy đổi mới và Nuôi dưỡng thế hệ Hải quan kế cận chuyên nghiệp”.

