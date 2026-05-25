  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 25/05/2026 20:58

Thi video clip về cải cách hành chính

HNN.VN - Các đội thi sẽ xây dựng video clip, sân khấu hóa câu chuyện cải cách hành chính và được chấm điểm tương tác qua mạng xã hội tại Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố năm 2026. Đây là điểm mới đáng chú ý tại thể lệ hội thi vừa được ban tổ chức hội thi cải cách hành chính thành phố ban hành.

Không chỉ là thứ hạng SIPASHuế vào top 5 cả nước về mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chínhTạo đột phá trong cải cách hành chính ở Hóa Châu

Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Hội thi do UBND thành phố tổ chức, dự kiến triển khai vòng sơ khảo trong tháng 6 và vòng chung khảo vào tháng 7/2026, dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn UBND thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố và UBND các xã, phường. Mỗi đơn vị thành lập một đội thi từ 5 - 7 thành viên.

Theo thể lệ, hội thi gồm hai vòng. Ở vòng sơ khảo với chủ đề “Lan tỏa ý tưởng cải cách hành chính”, mỗi đội xây dựng video clip tối đa 7 phút dưới dạng phóng sự, kịch hoặc tiểu phẩm sân khấu hóa phản ánh thực tế cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tập trung vào đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các video đủ điều kiện sẽ được đăng tải trên fanpage UBND thành phố để chấm điểm tương tác qua lượt thích, bình luận và chia sẻ công khai trong thời gian 7 ngày. Ban tổ chức sẽ chọn tối đa 6 đội thuộc khối các cơ quan cấp sở và 8 đội thuộc khối UBND cấp xã vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp trên sân khấu với ba phần thi gồm kiến thức, thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính và xử lý tình huống thực tế trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, các đơn vị hoàn thiện video clip gửi về ban tổ chức chậm nhất ngày 20/6 để lựa chọn đăng tải trên fanpage UBND thành phố Huế.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Hội thicải cách hành chínhHuếSở Nội vụ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản

Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế” nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, vừa khai mạc chiều 24/5 tại không gian Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top