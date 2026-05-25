Thi video clip về cải cách hành chính

Hội thi do UBND thành phố tổ chức, dự kiến triển khai vòng sơ khảo trong tháng 6 và vòng chung khảo vào tháng 7/2026, dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn UBND thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố và UBND các xã, phường. Mỗi đơn vị thành lập một đội thi từ 5 - 7 thành viên.

Theo thể lệ, hội thi gồm hai vòng. Ở vòng sơ khảo với chủ đề “Lan tỏa ý tưởng cải cách hành chính”, mỗi đội xây dựng video clip tối đa 7 phút dưới dạng phóng sự, kịch hoặc tiểu phẩm sân khấu hóa phản ánh thực tế cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tập trung vào đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các video đủ điều kiện sẽ được đăng tải trên fanpage UBND thành phố để chấm điểm tương tác qua lượt thích, bình luận và chia sẻ công khai trong thời gian 7 ngày. Ban tổ chức sẽ chọn tối đa 6 đội thuộc khối các cơ quan cấp sở và 8 đội thuộc khối UBND cấp xã vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp trên sân khấu với ba phần thi gồm kiến thức, thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính và xử lý tình huống thực tế trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, các đơn vị hoàn thiện video clip gửi về ban tổ chức chậm nhất ngày 20/6 để lựa chọn đăng tải trên fanpage UBND thành phố Huế.