Tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Khe Tre

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu và nghe báo cáo của địa phương, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Khe Tre trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; cần tiếp tục tập trung cao độ, rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị, đặc biệt là phương án dự phòng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các ban bầu cử tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện điều kiện phục vụ bầu cử tại từng khu vực bỏ phiếu; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và quy trình nghiệp vụ theo quy định. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, không bỏ sót.

Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cử tri đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị tại cơ sở y tế, cử tri vãng lai hoặc cử tri đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia bỏ phiếu. Chủ động chuẩn bị phương án sử dụng hòm phiếu phụ khi cần thiết, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan liên quan

Đối với những khu vực dân cư xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn, Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương có phương án hỗ trợ phù hợp để cử tri đến khu vực bỏ phiếu hoặc tổ chức bỏ phiếu bằng hòm phiếu phụ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về bầu cử cần tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, giúp cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm và ý nghĩa của ngày bầu cử, từ đó tham gia đầy đủ và tích cực. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều cùng ngày, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phong Phú.

Kiểm tra điểm niêm yết danh sách người ứng cử

Cùng ngày, Đoàn công tác do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại một số địa phương trên địa bàn TP. Huế.

Tại các điểm kiểm tra ở phường Kim Long và Hương An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.

Qua kiểm tra cho thấy, đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri theo dõi, nghiên cứu, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân cùng đoàn công tác cũng đã lắng nghe, trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử tại cơ sở. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị, đặc biệt là việc bố trí khu vực bỏ phiếu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các điều kiện cần thiết để cử tri đi bầu cử thuận lợi, an toàn.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ ở điểm bỏ phiếu

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy, mọi khâu tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đoàn công tác do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Vỹ Dạ và Thuận An.