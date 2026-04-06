30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng

Kỹ năng từ những cuộc thi được áp dụng rất nhiều trong thực tiễn công tác tuyên truyền trên hai tuyến biên giới

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026, không chỉ là sự khẳng định trình độ, tri thức và kỹ năng, mà còn là sự thể hiện bản lĩnh chính trị và tâm huyết của mỗi báo cáo viên đối với nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, từ đó áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của lực lượng BĐBP”- Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.