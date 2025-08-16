  • Huế ngày nay Online
Thắt chặt đoàn kết giữa các tôn giáo và lực lượng Công an

HNN.VN - Ngày 15 và 16/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Tổng giám mục Huế đã đến thăm và chúc mừng Công an thành phố nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tòa Tổng giám mục Huế thăm và chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố 

Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Giuse Đặng Đức Ngân đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế. Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn tới Công an thành phố đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo sống đẹp đạo, ích đời, vì sự phát triển phồn vinh của quê hương, đất nước.

Thay mặt Ban giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành tới Tòa Tổng giám mục Huế; bày tỏ mong muốn và tin tưởng đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng giáo phận Huế nói riêng sẽ phát huy hơn nữa tinh thần tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của TP. Huế và của đất nước. 

Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế thăm, tặng hoa chúc mừng Công an thành phố  

Trước đó, ngày 15/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. Huế cũng đã đến chúc mừng Công an thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân. 

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN thành phố gửi lời chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Hòa thượng Thích Khế Chơn cảm ơn Công an thành phố đã luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực để GHPGVN thành phố tổ chức thành công các sự kiện của Phật giáo, góp phần quảng bá hình ảnh TP. Huế thân thiện, mến khách và tỏa sáng giá trị nhân văn của Phật giáo Việt Nam. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an thành phố, Ban Trị sự GHPGVN đã đồng hành, hỗ trợ, giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng Công an đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển; góp phần đưa TP. Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố mong muốn và tin tưởng GHPGVN thành phố tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân; tích cực vận động tăng ni, phật tử tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
