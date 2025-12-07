Giá vàng ngày 27/12: Thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng mạnh

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng. Trong khi đó, giá vàng trên thị trường quốc tế liên tục lập kỷ lục mới, vượt xa mốc 4.500 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 27/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 153,1 triệu đồng/lượng, bán ra 156,1 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 157,7 triệu đồng/lượng và bán ra 159,9 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 155-158 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so với kết phiên liền trước.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 155 triệu đồng/lượng và bán ra mức 158 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 157,8-159,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 156,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng thế giới không ngừng lập đỉnh lịch sử nhờ lạm phát hạ nhiệt đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Hiện tại, thị trường đang dự báo hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, điều này giúp hỗ trợ tốt cho vàng và các kim loại quý.

Bên cạnh đó, giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu leo thang và đồng USD suy yếu, các ngân hàng trung ương tăng mua dự trữ, các quỹ ETF tăng đầu tư và xu hướng phi đô-la hóa toàn cầu.

Dù giá vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn do áp lực chốt lời, xu hướng trung và dài hạn vẫn được kỳ vọng tích cực, với khả năng duy trì ở vùng cao hoặc tiếp tục thiết lập các mốc mới. Citigroup dự báo, giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 98,02 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,134%; thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thêm những tín hiệu mới về kinh tế toàn cầu; giá dầu thế giới giảm trong lúc nhà đầu tư thận trọng đánh giá các rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung, giao dịch quanh mức 60,64 USD/thùng đối với dầu Brent và 56,74 USD/thùng với dầu WTI.