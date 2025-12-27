  • Huế ngày nay Online
Công an TP. Huế hoàn trả túi xách có 23 triệu đồng cho người dân đánh rơi

HNN.VN - Ngày 27/12, Công an TP. Huế cho biết Phòng Cảnh sát giao thông vừa phối hợp với Công an phường Phong Thái hoàn trả túi xách bị đánh rơi cho một người dân trong quá trình lưu thông trên đường.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái trao trả túi xách cho bà Ngô Thị Thảo Trâm 

Trước đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường qua địa bàn phường Phong Thái, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế) đã nhặt được một túi xách màu đen. Bên trong túi có 23 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chủ nhân. 

Ngay sau khi phát hiện, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp với Công an phường Phong Thái xác minh chủ sở hữu và tiến hành bàn giao toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho bà Ngô Thị Thảo Trâm theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, bà Trâm xúc động bày tỏ lời cảm ơn và gửi thư tri ân đến Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Phong Thái vì tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, góp phần bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân.

Minh Nguyên
