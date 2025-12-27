Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.Ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) cho biết Đại hội vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo chủ chốt các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 139 đại biểu (trong đó có 21 cá nhân), chiếm 6,87 %.

Đại biểu đại diện Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 86 đại biểu, chiếm 4,24 %. Có 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 1,78 %.

Có 198 đại biểu là người dân tộc, chiếm 9,8 % và 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam, chiếm 2%.

138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực: Thầy thuốc, Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sỹ, Nhà khoa học, Nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Nhà báo; Tài năng trẻ; Cựu chiến binh; Cựu Thanh niên xung phong; Người có công với cách mạng, chiếm 6,81 %.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng tư tưởng, hành động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn mới.

Đại hội cùng nhìn lại những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm quý giá trong công tác thi đua, khen thưởng và các phong trao trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021-2025 qua phóng sự “Thi đua yêu nước - Khát vọng hùng cường” và vinh danh, tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sỹ thi đua và các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, mọi miền Tổ quốc - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức - đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược gay gắt trên thế giới - nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, đồng lòng, vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên khắp cả nước đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại Hồ Chí Minh, từ chiến thắng đại dịch COVID-19, xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 4 tháng so với kế hoạch hành động, đến hoàn thành hơn 3.000 km đường cao tốc, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mỗi phong trào là một minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đại hội lần này cũng đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động thi đua giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào - hãy tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, “Người người thi đua - Ngành ngành thi đua”, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua.

“Hội đồng Thi đua-Khen thưởng từ trung ương đến cơ sở kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền thành công của đại hội, tuyên truyền những việc làm cao đẹp của các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến để những việc làm cao đẹp đó được lan tỏa, được nhân rộng trong cả nước,” ông Phan Văn Hùng cho hay.

Định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo-Dân vận Trung ương đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí tại trung ương và địa phương quan tâm triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới.

Cụ thể, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, Luật Thi đua, khen thưởng và văn bản thi hành, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay, góp sức thực hiện phong trào; gắn công tác tuyên truyền với nêu gương, vinh danh, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn về điển hình tiên tiến phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị để phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến tiêu biểu, có sức thuyết phục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo.

Lan tỏa tinh thần thi đua, sáng tạo trong các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy, lan tỏa, cổ vũ, động viên, nêu gương trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan thông tin truyền thông với cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.