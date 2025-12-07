Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nông dân Sa Đéc chăm sóc hoa kiểng.

Ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Toàn phường Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng. Diện tích trồng hoa, kiểng trên địa bàn phường là hơn 946ha; trong đó, gần 740ha trồng hoa, kiểng công trình, cây nội thất...

Hiện, phường Sa Đéc có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng, bao gồm các loại đặc trưng, như: Cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, hoa hồng…

Nghề trồng hoa có trước Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và đã tồn tại khoảng 300 năm. Từ sự trăn trở, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, của người nông dân để rồi phát triển được làng hoa như ngày nay.

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, du khách trong nước và quốc tế lại trở về miền Sa Đéc, về với làng hoa, với con đường hoa Sa Nhiên-Cai Dao khoe sắc quanh năm…

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc trở thành di sản văn hóa phi vật thể trùng vào dịp Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/12/2025-4/1/2026 tại phường Sa Đéc.