  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 27/12/2025 15:12

Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 26/12, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành quyết định và cấp Chứng nhận về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Khai mạc Liên hoan Ẩm thực Quốc tế “Huế - Kinh đô Ẩm thực” Thêm 2 Di sản Văn hóa phi vật thể được ghi danh

Nông dân Sa Đéc chăm sóc hoa kiểng. 

Ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Toàn phường Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng. Diện tích trồng hoa, kiểng trên địa bàn phường là hơn 946ha; trong đó, gần 740ha trồng hoa, kiểng công trình, cây nội thất...

Hiện, phường Sa Đéc có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng, bao gồm các loại đặc trưng, như: Cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, hoa hồng…

Nghề trồng hoa có trước Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và đã tồn tại khoảng 300 năm. Từ sự trăn trở, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, của người nông dân để rồi phát triển được làng hoa như ngày nay.

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, du khách trong nước và quốc tế lại trở về miền Sa Đéc, về với làng hoa, với con đường hoa Sa Nhiên-Cai Dao khoe sắc quanh năm…

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc trở thành di sản văn hóa phi vật thể trùng vào dịp Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/12/2025-4/1/2026 tại phường Sa Đéc.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
nghề trồng hoa kiểng Sa Đéctrở thànhdi sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Tôi tin Huế sẽ trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ có bản sắc”

Niềm tin này đã được ông Hồ Đắc Thái Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chia sẻ cùng phóng viên Huế ngày nay Cuối tuần trong câu chuyện về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng thúc đẩy khoa học, công nghệ (KHCN) và kinh tế - xã hội của địa phương.

“Tôi tin Huế sẽ trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ có bản sắc”
Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng bay quốc tế

Các hãng hàng không quốc tế đang coi Việt Nam là thị trường chiến lược tại châu Á, thể hiện qua việc mở rộng mạng lưới bay, đầu tư nâng cấp đội bay - dịch vụ và triển khai ưu đãi dành riêng cho khách Việt. Những động thái này phản ánh xu hướng cạnh tranh bằng chất lượng, đồng thời củng cố vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.

Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng bay quốc tế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top