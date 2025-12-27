Liên đoàn Lao động thành phố dâng hoa, báo công với Bác

Lãnh đạo Thành ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố Huế cùng đại biểu dâng hoa, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế Nguyễn Chí Tài, cùng tập thể Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XV và 30 đại biểu đại diện cho 150 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Đại hội.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã kính dâng những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố Huế trong giai đoạn 2023-2025.

Hai năm qua, hoạt động Công đoàn Thành phố Huế diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do biến động kinh tế - xã hội, thiên tai, bão lũ và yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, các cấp Công đoàn đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV.

Kết quả, có 2 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đạt và vượt; 9/9 chỉ tiêu phấn đấu hằng năm đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng được khẳng định thông qua đối thoại, thương lượng, giải quyết kịp thời các vấn đề về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại lễ dâng hoa báo công

Các chương trình chăm lo như “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa tin cậy cho đoàn viên, NLĐ. Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, LĐLĐ Thành phố Huế thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Huế trong giai đoạn mới.