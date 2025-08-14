Huế dự kiến gần 4.000 người tham gia

“Cùng Việt Nam tiến bước” là cơ hội để biểu dương lực lượng, sức mạnh đoàn kết, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu “Dân cường - Nước thịnh”, Net Zero của quốc gia.

Theo đó, vào 6h ngày 16/8 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca; lãnh đạo Bộ Công an phát lệnh đi bộ, được truyền trực tiếp đến 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường, bền vững.

Tại TP. Huế cũng đồng thời diễn ra hoạt động đi bộ tại khu vực trước Nghênh Lương Đình (phường Phú Xuân) do UBND thành phố tổ chức. Qua đó, dự kiến thu hút gần 4.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tại các phường khu vực lân cận.

Lộ trình đi bộ hưởng ứng hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” xuất phát tại sân khấu Nghênh Lương Đình và qua các tuyến đường: Lê Duẩn, Cửa Ngăn, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, 23/8, Cửa Quảng Đức, Lê Duẩn.

Bên cạnh đó, các phường, xã còn lại trong thành phố căn cứ tình hình thực tế tổ chức hoạt động hưởng ứng đi bộ để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tổ chức sự kiện “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện cộng đồng do Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân dân tổ chức, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhân thêm khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam; lan tỏa niềm tin, tự hào cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đồng thời, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động, động viên các nguồn lực thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng thói quen đi bộ, góp phần giảm khí thải carbon ra môi trường. Thông qua chuỗi hoạt động, góp phần củng cố thêm khối đoàn kết toàn dân, tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết giữa chiến sĩ Công an nhân dân với Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân.

“Cùng Việt Nam tiến bước” còn là cơ hội để biểu dương lực lượng, sức mạnh đoàn kết, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu “Dân cường - Nước thịnh”, Net Zero của quốc gia.