Đoàn đại biểu Thành phố Huế dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (thứ 5, từ phải qua, hàng đầu tiên) chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu Thành phố Huế tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tham dự Đại hội, đoàn Đại biểu Thành phố Huế gồm 20 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đoàn có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Huế.

Đoàn do ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Thành phố Huế quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu, gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ cơ sở; chiến sĩ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đại diện công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú và các cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Nhiều đại biểu là những nhân tố điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước tại cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp để Thành phố Huế khẳng định những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; đồng thời tiếp tục cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương.