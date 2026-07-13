Xuyên đêm “làm đẹp” cầu Trường Tiền

Trên những nhịp cầu, công nhân chăm chú làm việc không ngưng nghỉ.

Chạy đua với thời gian

Có mặt tại hai đầu cầu Trường Tiền vào thời điểm này, chúng tôi chứng kiến hàng rào thi công được dựng lên, mọi phương tiện đều tạm dừng để nhường không gian cho ca làm việc ban đêm.

Trên những nhịp cầu, bao quanh là tiếng va đập của dụng cụ, tiếng bàn chải sắt cọ lên những mảng thép hoen gỉ và tiếng máy phun sơn đều đặn. Mỗi người lặng lẽ với phần việc của mình, tỉ mỉ xử lý từng chi tiết nhỏ để từng bước khoác lên diện mạo mới cho cây cầu.

Ông Nguyễn Trọng Nguyên, đại diện Công ty CP Tư vấn xây dựng Đông Phong cho biết, từ khi khởi công đến nay, đơn vị chủ yếu thi công vào ban đêm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông khu vực trung tâm thành phố. “Tiến độ công trình khá gấp, trong khi làm việc vào ban đêm đồng nghĩa với việc phải thích nghi với nhịp sinh học đảo lộn. Anh em thường xuyên tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ. Dù vậy, yếu tố an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Trọng Nguyên chia sẻ.

Ca làm việc ban đêm kéo dài từ 21 giờ hôm nay đến 5 giờ sáng hôm sau. Công việc của các công nhân chủ yếu là vệ sinh các cấu kiện thép, xử lý bề mặt và sơn mới toàn bộ kết cấu thép của cầu. “Do làm việc trên cao nên đòi hỏi công nhân phải hết sức cẩn thận. Mỗi người đều được trang bị đầy đủ dây an toàn, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết trước khi bắt đầu ca làm việc”, anh Nguyễn Văn Hùng, một công nhân đang trực tiếp thi công cho biết.

Không chỉ làm việc ban đêm, ban ngày các tổ công nhân cũng thay nhau thi công từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút tại các hạng mục phía dưới cầu bằng hệ thống giáo treo nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian, góp phần đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Giữ gìn biểu tượng của Cố đô

Việc bố trí thi công sửa chữa cầu Trường Tiền vào ban đêm nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại khu vực trung tâm TP. Huế, nhất là trong mùa cao điểm du lịch và thời điểm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trên tuyến đường đi bộ hai bờ sông Hương.

Ông Nguyễn Đình Diện, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, Ban Quản lý dự án thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công để vừa bảo đảm chất lượng, vừa đáp ứng tiến độ đề ra. “Toàn bộ quy trình sửa chữa và sơn cầu được kiểm soát chặt chẽ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Việc thi công đã góp phần nâng cao tuổi thọ công trình, bảo tồn giá trị kiến trúc, giữ gìn hình ảnh biểu tượng của cầu Trường Tiền”, ông Diện nhấn mạnh.

Bắc qua dòng sông Hương, cầu Trường Tiền là công trình giao thông quan trọng và là một trong những biểu tượng văn hóa, lịch sử của TP. Huế. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, dưới tác động của nắng nóng, mưa bão, độ ẩm cao cùng lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, nhiều hạng mục của cầu đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Để khắc phục tình trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt Dự án sửa chữa nền, mặt đường và cầu Trường Tiền (Km825+798, Quốc lộ 1, đoạn qua TP. Huế) với tổng mức đầu tư hơn 96,47 tỷ đồng. Trong đó, riêng hạng mục sửa chữa cầu Trường Tiền có giá trị khoảng 12,36 tỷ đồng.